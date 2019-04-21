Появилось видео взрыва в церкви на Шри-Ланке

На кадрах, которые разместил местный портал Lankasri News, виден момент взрыва у церкви Святого Антония в Коломбо. Всего в республике с начала дня сработало восемь взрывных устройств. В результате атак погибли 158 человек

У церкви Святого Антония после взрывов (Фото: Eranga Jayawardena / AP)

Местный портал Lankasri News опубликовал на своей странице в YouTube момент взрыва ​у церкви Святого Антония в столице Шри-Ланки Коломбо.

На кадрах, сделанных, предположительно, камерой видеорегистратора, видно, как в церкви срабатывает взрывное устройство, после чего из здания начинают валить клубы дыма.

Видео: Lankasri News

В первой половине дня 21 апреля в разных регионах Шри-Ланки произошла целая серия взрывов. Утром, около 8:40 по местному времени, по данным полиции, взрывные устройства сработали почти одновременно в шести местах: в католической церкви Святого Антония в Коччикаде (Западная провинция), церкви Святого Себастьяна в Катувапитье в Катане, церкви в Баттикалоа, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand Hotel и Kingsbury (последние три находятся в столице Шри-Ланки).