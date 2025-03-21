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«Ленком» решили объединить с другим театром

«Ленком» решили объединить с ЦДР
Худрук театров Владимир Панков назвал решение оправданным. По его словам, появится «единая линия развития» для молодых артистов: от школы через студию — ЦДР к театру — «Ленкому». Коллектив и репертуар «Ленкома» затронуты не будут
Здание театра &laquo;Ленком&raquo; в Москве
Здание театра «Ленком» в Москве (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Театр «Ленком» объединят с Центром драматургии и режиссуры. Об этом ТАСС сообщил худрук театров Владимир Панков.

По его словам, «симбиоз двух площадок пойдет им только на пользу». Это положительно повлияет «и с творческой, и с административно-хозяйственной точки зрения», полагает Панков.

При этом ЦДР получит статус структурного подразделения «Ленкома». Его руководителем будет также Глеб Гришунин. После этого, по словам Панкова, появится «единая линия развития для молодых и перспективных режиссеров, актеров: от школы через студию — ЦДР, площадку для творческого поиска и роста, к театру — «Ленкому». ТАСС пишет, что, по словам Панкова, изменения не будут затрагивать коллектив и репертуар «Ленкома», а «культовые постановки» сохранят.

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Владимир Панков

Решение об объединении театров Панков назвал осознанным и оправданным. «Со стороны может показаться, что у театров мало общего: «Ленком» с его почти столетней историей, ассоциирующийся с культовыми именами и постановками, и «Центр драматургии и режиссуры» — пространство для экспериментов, молодежный театр, место для поиска новых имен. Но не будем забывать, что и тот и другой — авторские театры, где репертуар имеет первостепенную значимость, отражает творческое лицо коллективов», — пояснил он.

Панков, на тот момент занимавший пост художественного руководителя московского «Центра драматургии и режиссуры», в конце января стал новым худруком «Ленкома». Теперь он будет худруком объединения.

Московский государственный театр имени Ленинского комсомола был основан в 1927 году как Театр рабочей молодежи. Через десять лет его объединили с театром-студией Рубена Симонова, после чего театр получил название «Ленком». В ноябре 2019 года театру присвоили имя Марка Захарова — народного артиста России, который с 1973 по 2019 год был его художественным руководителем и главным режиссером. Захаров умер 28 сентября 2019 года после продолжительной болезни.

Театр «Центр драматургии и режиссуры» был основан в 1998 году Алексеем Казанцевым и Михаилом Рощиным. Сегодня театр позиционирует себя как «открытая площадка для выпускников художественных, театральных вузов, пространство для эксперимента и «перехода» из ученичества в профессиональную среду».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Ленком объединение Центр драматургии и режиссуры театры
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