Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова

Московскому театру «Ленком» присвоено имя режиссера Марка Захарова. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Приказом от 21 ноября 2019 года наш театр переименован в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова», — говорится в сообщении.

Московский государственный театр имени Ленинского комсомола был основан в 1927 году как Театр рабочей молодежи. Через десять лет его объединили с театром-студией Рубена Симонова, после чего театр получил название «Ленком».

С 1973-го по 2019 годы его художественным руководителем и главным режиссером был народный артист России Марк Захаров, который скончался 28 сентября 2019 года после продолжительной болезни. Его место занял директор театра Марк Варшавер, который попросил у мэрии Москвы присвоить «Ленкому» имя Марка Захарова.