Марина Лошак объяснила решение уйти из Пушкинского музея
Решение об увольнении из Пушкинского музея было принято самостоятельно и заранее без всякого навязывания, «все должно происходить вовремя», заявила бывший директор Марина Лошак на пресс-конференции, сообщает «РИА Новости».
«Должен прийти кто-то следующий, у кого есть молодые свежие амбиции в этом месте, кто хочет что-то доказать самому себе, кому нужно сделать какие-то свои шаги. Нужно зажечь, как говорят наши дети, и это всем очень полезно», — рассказала Лошак.
Экс-директор назвала десятилетний период своего руководства важным этапом в жизни и «невероятным приключением», главным приобретением стали сотрудники Пушкинского музея. Сейчас организация находится в «прекрасной форме, как моральной так и физической», добавила она, а регулярная сменяемость глав музеев — правильная практика.
Официально об уходе Лошак из Пушкинского музея стало известно 21 марта. Ее заменит возглавлявшая Музей архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева, сообщило Минкультуры. Накануне днем о планируемых перестановках писал РБК со ссылкой на источники.
Контракт с Лошак истекал 2 апреля, и еще месяц назад она говорила, что пробудет на своей должности как минимум до завершения этого периода. Лихачева накануне заявляла, что не в курсе «ни о каких новых контрактах».
Месяцем ранее произошли две другие кадровые перестановки в музейной отрасли. Так, с поста директора Третьяковской галереи после восьми лет работы была снята Зельфира Трегулова. А на следующий день, 10 февраля, после более 30 лет работы в качестве директора Русского музея свой пост покинул Владимир Гусев.