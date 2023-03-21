Марина Лошак объяснила решение уйти из Пушкинского музея

Лошак рассказала, что сама приняла решение уйти, чтобы пустить в руководство лицо с «молодыми, свежими амбициями». Ранее она говорила, что не планирует уходить с должности до завершения контракта в апреле

Марина Лошак (Фото: Саша Савельева / ТАСС)

Решение об увольнении из Пушкинского музея было принято самостоятельно и заранее без всякого навязывания, «все должно происходить вовремя», заявила бывший директор Марина Лошак на пресс-конференции, сообщает «РИА Новости».

«Должен прийти кто-то следующий, у кого есть молодые свежие амбиции в этом месте, кто хочет что-то доказать самому себе, кому нужно сделать какие-то свои шаги. Нужно зажечь, как говорят наши дети, и это всем очень полезно», — рассказала Лошак.

Экс-директор назвала десятилетний период своего руководства важным этапом в жизни и «невероятным приключением», главным приобретением стали сотрудники Пушкинского музея. Сейчас организация находится в «прекрасной форме, как моральной так и физической», добавила она, а регулярная сменяемость глав музеев — правильная практика.

Официально об уходе Лошак из Пушкинского музея стало известно 21 марта. Ее заменит возглавлявшая Музей архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева, сообщило Минкультуры. Накануне днем о планируемых перестановках писал РБК со ссылкой на источники.

Контракт с Лошак истекал 2 апреля, и еще месяц назад она говорила, что пробудет на своей должности как минимум до завершения этого периода. Лихачева накануне заявляла, что не в курсе «ни о каких новых контрактах».

Месяцем ранее произошли две другие кадровые перестановки в музейной отрасли. Так, с поста директора Третьяковской галереи после восьми лет работы была снята Зельфира Трегулова. А на следующий день, 10 февраля, после более 30 лет работы в качестве директора Русского музея свой пост покинул Владимир Гусев.