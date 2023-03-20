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Общество ,  

Директор Пушкинского музея Марина Лошак написала заявление на увольнение

Возглавлявшая Пушкинский музей 10 лет Марина Лошак написала заявление на увольнение
Марина Лошак, десять лет возглавлявшая Пушкинский музей, написала заявление на увольнение. Официально ее контракт истекает 2 апреля. Ее должность займет Елизавета Лихачева, руководитель Музея архитектуры имени А.В. Щусева
Марина Лошак
Марина Лошак (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак 20 марта написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом РБК сообщил источник в отрасли и подтвердил сотрудник одной из крупных галерей.

Контракт Лошак истекает 2 апреля. Информация о том, что Лошак, вероятнее всего, покинет должность, также появилась сегодня в нескольких телеграм-каналах.

РБК направил запрос в Минкультуры и пресс-службу Пушкинского музея.

На должность директора музея, по информации источников РБК, будет назначена Елизавета Лихачева, с 2017 года руководившая Музеем архитектуры имени А.В. Щусева. Лихачева от комментариев РБК отказалась.

Впервые информация о том, что Лошак может покинуть свою должность из-за личных обстоятельств, появилась в телеграм-каналах через несколько дней после увольнения директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. Однако в пресс-службе музея ее тогда опровергли. Лошак также утверждала, что планирует оставаться на должности как минимум до истечения контракта.

Лошак возглавляла Пушкинский музей на протяжении десяти лет, с 1 июля 2013-го. Под ее руководством в музее прошли выставки «Октябрь» Цая Гоцяна, «Фабрицио Плесси. Душа камня» и другие. В 2017 году музей впервые принял участие в Венецианской биеннале, где представил выставку «Человек как птица. Образы путешествий». Кроме того, при Лошак музей регулярно организовывал всевозможные выставки в партнерстве с мировыми галереями. В их числе — «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России» (2017 год), «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» (2018 год) и «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное» (2019 год).

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Свою карьеру Лошак начинала в Одесском государственном литературном музее. После переезда в 1986 году в Москву перешла на работу в Государственный музей имени В.В. Маяковского. В разные годы она курировала одну из первых российских корпоративных коллекций искусства будучи PR-директором банка «СБС-Агро», возглавляла Московский центр искусств на Неглинной и занимала пост арт-директора Галереи Гари Татинцяна (Gary Tatintsian Gallery). В 2007 году совместно с Марией Салиной учредила и возглавила галерею «Проун» на Винзаводе.

Увольнение Лошак — не первая крупная кадровая перестановка в музейной отрасли с начала года. 9 февраля с должности директора Третьяковской галереи после восьми лет работы была снята Зельфира Трегулова. Тогда в Минкультуры уточняли, что у нее закончился контракт. Трегулова заявляла «НСН», что узнала об увольнении из СМИ. Незадолго до этого в министерство поступило обращение гражданина Сергея Шадрина, который пожаловался на несоответствие содержания выставок галереи стратегии по защите духовно-нравственных ценностей.

На должность Трегуловой была назначена ранее возглавлявшая Политехнический музей Елена Проничева. На просьбу RTVI прокомментировать преемницу, Трегулова отвечала, что знакома с ней «очень поверхностно» и не знает, «какое образование она получила и насколько ориентируется в истории искусства». Проничева в 2005 году окончила МГИМО по специальности «сравнительная политология», позже работала в комитете Госдумы по бюджету и налогам, «Газпроме», Газпромбанке. Проничева возглавляла Политехнический музей с 2020 года, до этого семь лет была исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности. Родилась она в семье генерала армии Владимира Проничева, бывшего первого заместителя директора ФСБ, экс-главы погранслужбы и совета директоров футбольного «Динамо».

Врио гендиректора Политехнического музея после перехода Проничевой был назначен Константин Фурсов — кандидат социологических наук и член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах. До этого он был заместителем директора музея по науке и образованию.

Буквально на следующий день после Трегуловой свой пост покинул директор Русского музея Владимир Гусев, занимавший эту должность больше 30 лет. Временно исполнять обязанности директора назначили Анну Цветкову, заместителя главы музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности. Гусева назначили президентом музея, а переход тогда назвали плановым.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Пушкинский музей музей Минкультуры галерея Марина Лошак кадровые перестановки
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