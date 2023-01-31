Минкульт объяснил требование к Третьяковке по «нравственным ценностям»

Посетитель Третьяковки пожаловался на «деструктивную идеологию» и «дьявольскую интерпретацию» в залах галереи, которые противоречат указу о традиционных ценностях. Минкульт попросил галерею прокомментировать ситуацию

Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

Министерство культуры направило в Третьяковскую галерею требование предоставить отчет о соответствии постоянной экспозиции «духовно-нравственным ценностям» в связи с поступившей жалобой, пояснили РБК в пресс-службе ведомства.

«Практика работы с подобными документами предусматривает запрос у подведомственных учреждений справочной информации, необходимой для написания ответа гражданину», — добавили в министерстве.

Требование предоставить ответ связано в нормами закона, сказано в сообщении, Минкультуры пообещало изучить пояснения Третьяковской галереи для ответа пожаловавшемуся россиянину.

О требованиях к Третьяковке сообщило ранее издание The Moscow Times (заблокировано Роскомнадзором). По его данным, гражданин по имени Сергей написал, что в залах Третьяковской галереи представлены произведения, «имеющие признаки деструктивной идеологии». Из-за них он испытал глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности, говорится в жалобе.

В качестве примера мужчина указал на цикл «Тайная вечеря» из 13 полотен, по содержанию которых «невозможно понять, кто является Иудой», а в искусстве второй половины XX века встречаются сцены «запойного алкоголизма», «многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов», и «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей и деятелей культуры. Кроме того, статую Пьета (оплакивание Христа) он назвал «дьявольской интерпретацией» религиозного сюжета из-за отсутствия головы у Богородицы.

Речь идет о скульптуре Александра Бурганова, созданной в 1986 году. Отсутствие головы — намеренный прием скульптора, в статуе не персонифицированы Богородица и Иисус Христос, скрыты признаки оплакивания. «В его интерпретации тема трагического оплакивания Христа доведена до категории абстрагированного символа. Этот образ общечеловеческого звучания — оплакивание Героя вообще и еще шире — оплакивание героических дерзаний Человека», — поясняется на сайте дома Бурганова.

В жалобе также сказано, что экспозиция «не в полной мере» соответствует государственной политике «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Мужчина при этом сослался на ценности, упомянутые в указе президента России от 9 ноября прошлого года.

Этот документ называет традиционными ценностями жизнь, права и свободы человека, достоинство, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его будущее, крепкую семью, гуманизм, приоритет духовного над материальным, коллективизм, справедливость, «высокие нравственные идеалы», милосердие, созидательный труд, взаимная помощь и уважение, историческая память и преемственность между поколениями, единство российских народов.

Источник The Moscow Times среди сотрудников музея назвал жалобу «типичным советским способом борьбы с неугодным искусством — якобы письмом из народа, которому дается официальный ход». Он сравнил обращение с речью Никиты Хрущева в 1962 году, описавшего увиденные им на выставке в Манеже картины словами «говно» и «мазня», приказывая «все запретить» и «прекратить это безобразие!».