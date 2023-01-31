Минкульт объяснил требование к Третьяковке по «нравственным ценностям»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 76,3 (+0,52) Инвестиции, 15:54
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 70,52 (+0,92) Инвестиции, 15:54
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:36
В Китае создали монитор для просмотра 3D-изображения без очков Life, 18:26
Глава Росавиации ответил на угрозу ЕС уничтожить авиацию в России Бизнес, 18:22
Игорь Николаев опроверг сообщения о своем «критическом» состоянии Общество, 18:09
Бывший тренер «Спартака» возглавит сборную Бельгии Спорт, 18:07
Эксперты ЦБ предупредили о риске роста зарплат на фоне дефицита кадров Экономика, 18:06
WSJ узнала о новых доказательствах по делу о взятке Трампа порноактрисе Политика, 18:04
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
МИД Украины назвал объем «первой волны» танков с Запада Политика, 18:01
Bloomberg оценил убытки Великобритании из-за Brexit в $124 млрд в год Экономика, 17:53
Гендиректор «Зенита» заявил, что не договорился с ПСЖ о трансфере Малкома Спорт, 17:52
Сенаторы предложили покупать западное кино через Белоруссию Технологии и медиа, 17:48
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 17:41
ООО «О3-Кемикалс» купило финского производителя гигиены «КиилтоКлин» Пресс-релиз, 17:35
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Лачинском коридоре Политика, 17:30
Общество ,  
0 

Минкульт объяснил требование к Третьяковке по «нравственным ценностям»

Минкультуры объяснило требование к Третьяковке по «духовно-нравственным ценностям»
Посетитель Третьяковки пожаловался на «деструктивную идеологию» и «дьявольскую интерпретацию» в залах галереи, которые противоречат указу о традиционных ценностях. Минкульт попросил галерею прокомментировать ситуацию
Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС
Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

Министерство культуры направило в Третьяковскую галерею требование предоставить отчет о соответствии постоянной экспозиции «духовно-нравственным ценностям» в связи с поступившей жалобой, пояснили РБК в пресс-службе ведомства.

«Практика работы с подобными документами предусматривает запрос у подведомственных учреждений справочной информации, необходимой для написания ответа гражданину», — добавили в министерстве.

Требование предоставить ответ связано в нормами закона, сказано в сообщении, Минкультуры пообещало изучить пояснения Третьяковской галереи для ответа пожаловавшемуся россиянину.

О требованиях к Третьяковке сообщило ранее издание The Moscow Times (заблокировано Роскомнадзором). По его данным, гражданин по имени Сергей написал, что в залах Третьяковской галереи представлены произведения, «имеющие признаки деструктивной идеологии». Из-за них он испытал глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности, говорится в жалобе.

В качестве примера мужчина указал на цикл «Тайная вечеря» из 13 полотен, по содержанию которых «невозможно понять, кто является Иудой», а в искусстве второй половины XX века встречаются сцены «запойного алкоголизма», «многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов», и «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей и деятелей культуры. Кроме того, статую Пьета (оплакивание Христа) он назвал «дьявольской интерпретацией» религиозного сюжета из-за отсутствия головы у Богородицы.

Речь идет о скульптуре Александра Бурганова, созданной в 1986 году. Отсутствие головы — намеренный прием скульптора, в статуе не персонифицированы Богородица и Иисус Христос, скрыты признаки оплакивания. «В его интерпретации тема трагического оплакивания Христа доведена до категории абстрагированного символа. Этот образ общечеловеческого звучания — оплакивание Героя вообще и еще шире — оплакивание героических дерзаний Человека», — поясняется на сайте дома Бурганова.

Читайте на РБК Pro
Бюджеты тают, специалисты уезжают: 5 сценариев-2023 для ИТ-сферы России
Россияне смогут запрещать себе брать кредиты. В чем здесь опасность
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке

В жалобе также сказано, что экспозиция «не в полной мере» соответствует государственной политике «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Мужчина при этом сослался на ценности, упомянутые в указе президента России от 9 ноября прошлого года.

Этот документ называет традиционными ценностями жизнь, права и свободы человека, достоинство, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его будущее, крепкую семью, гуманизм, приоритет духовного над материальным, коллективизм, справедливость, «высокие нравственные идеалы», милосердие, созидательный труд, взаимная помощь и уважение, историческая память и преемственность между поколениями, единство российских народов.

Источник The Moscow Times среди сотрудников музея назвал жалобу «типичным советским способом борьбы с неугодным искусством — якобы письмом из народа, которому дается официальный ход». Он сравнил обращение с речью Никиты Хрущева в 1962 году, описавшего увиденные им на выставке в Манеже картины словами «говно» и «мазня», приказывая «все запретить» и «прекратить это безобразие!».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Любовь Порываева Любовь Порываева
духовность Третьяковская галерея Минкультуры Выставка
Материалы по теме
Крупная книжная сеть сняла с продажи книги для экспертизы на ЛГБТ
Технологии и медиа
Сенаторы предложили прописать в Семейном кодексе «традиционные ценности»
Политика
Путин заявил, что Россия никогда не отступит от традиционных ценностей
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter