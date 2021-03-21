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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург заявил об отсутствии антител у 20% переболевших COVID-19

Разработчик «Спутника V» порекомендовал таким людям сделать прививку. Ранее Гинцбург допускал, что переболевшим COVID-19 гражданам хватит только первого компонента вакцины
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Как минимум у 20% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, не вырабатываются антитела. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V».

«Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные — не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — сообщил ученый (цитата по ТАСС). Этим людям он рекомендовал сделать прививку от коронавируса.

Ранее в марте Гинцбург допустил, что переболевшим COVID-19 гражданам необходима будет инъекция только первого компонента вакцины. Она позволит закрепить полученный в ходе болезни иммунитет.

Попова назвала долю не получивших антитела после вакцинации от COVID-19
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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Введение второй дозы препарата в данном случае не приведет к негативному эффекту, но и не усилит иммунитет, заявил он. «Ничего плохого вы не сделаете вакцинируемому, но это, возможно, будет просто излишним», — пояснил Гинцбург.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что примерно у каждого десятого привившегося человека иммунитет к COVID-19 не вырабатывается. Она отметила, что это касается любых вакцин в принципе, а не только препаратов от коронавируса.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

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Попова подчеркнула, что те 10% людей, у которых не появляется защита от вируса, будут в безопасности, когда выработается коллективный иммунитет у населения.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 1 марта, антитела к коронавирусу были у примерно 10% людей во всем мире. По словам главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан, в крупных городах и районах с высокой плотностью населения иммунитет могли получить до 60% населения. Однако даже такие высокие показатели не говорят о коллективном иммунитете и защищенности страны или региона в целом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус антитела Александр Гинцбург вакцинация
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Попова назвала долю не получивших антитела после вакцинации от COVID-19
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Власти Москвы заявили об антителах у 40% москвичей при 1 млн переболевших
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