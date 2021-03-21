Гинцбург заявил об отсутствии антител у 20% переболевших COVID-19

Разработчик «Спутника V» порекомендовал таким людям сделать прививку. Ранее Гинцбург допускал, что переболевшим COVID-19 гражданам хватит только первого компонента вакцины

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Как минимум у 20% людей, переболевших коронавирусной инфекцией, не вырабатываются антитела. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил Александр Гинцбург, глава Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V».

«Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные — не менее 20% не вырабатывают защитных антител», — сообщил ученый (цитата по ТАСС). Этим людям он рекомендовал сделать прививку от коронавируса.

Ранее в марте Гинцбург допустил, что переболевшим COVID-19 гражданам необходима будет инъекция только первого компонента вакцины. Она позволит закрепить полученный в ходе болезни иммунитет.

Введение второй дозы препарата в данном случае не приведет к негативному эффекту, но и не усилит иммунитет, заявил он. «Ничего плохого вы не сделаете вакцинируемому, но это, возможно, будет просто излишним», — пояснил Гинцбург.