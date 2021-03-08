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Власти Москвы заявили об антителах у 40% москвичей при 1 млн переболевших

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве более 1 млн жителей переболели коронавирусной инфекцией, то есть были внесены в федеральный регистр лиц, больных COVID-19. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 24» заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«По нашим данным, на сегодняшний день, а мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, и вот антитела G имеют в среднем 42–43% москвичей», — сказала она.

Ракова уточнила, что от коронавируса привились более 700 тыс. человек в Москве. По ее словам, каждый день вакцинируются от 10 тыс. до 15 тыс. человек.

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В Москве, по предварительным данным Росстата на 1 января 2021 года, постоянное население Москвы составляет 12 636 312 человек. Таким образом, исходя из слов Раковой 5,4 млн москвичей (43% населения, по подсчетам властей столицы) должны иметь антитела G. 

Ранее лаборатория «Хеликс» сообщила, что в Москве доля положительных тестов на антитела IgG в лабораторной службе составляет 31% (прирост с сентября в 2,9 раза). В московских лабораториях «Инвитро» было выполнено более 383 тыс. исследований на антитела, из них 22,4% — положительные.

В конце февраля заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что иммунитет к коронавирусу выработался лишь у 5,7–6% жителей России (у 8–9 млн человек).

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