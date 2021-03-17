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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала долю не получивших антитела после вакцинации от COVID-19

Анна Попова сообщила, что у приблизительно 10% сделавших вакцинацию не выработались антитела к коронавирусу. Она рекомендовала в таком случае посоветоваться с врачом о том, следует ли пройти повторную вакцинацию
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В мире у примерно 10% сделавших прививку коронавируса, не вырабатываются антитела. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена. И тогда те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться», — сказала Попова.

По словам Поповой, это касается не только вакцин от коронавируса, но и любых вакцин. На вопрос о том, нужно ли в случае отсутствия антител после вакцинации делать третью прививку, Попова сказала, что «следует прислушаться к мнению врача».

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

По словам экспертов, для того чтобы выяснить продолжительность действия вакцин, необходимы дополнительные исследования. «Антитела вырабатываются, чтобы как можно быстрее начать бороться с вирусом, если он попадет в организм повторно. Но существует много других механизмов — например, клетки иммунной памяти», — сказала РБК инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина. Она добавила, что антитела не гарантируют иммунитет к вирусу.

Как заявил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, перед повторной вакцинацией при малом количестве антител необходимо проконсультироваться с врачом. При этом директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что повторная вакцинация может может быть полезна для формирования более устойчивого развития иммунитета, поскольку антитела существуют в организме не более шести месяцев.

На данный момент в России зарегистрированы три вакцины — «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак», созданный Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. В середине января в стране приступили к массовой вакцинации населения против COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Тамерлан Гаджиев
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