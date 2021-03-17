Попова назвала долю не получивших антитела после вакцинации от COVID-19

Анна Попова сообщила, что у приблизительно 10% сделавших вакцинацию не выработались антитела к коронавирусу. Она рекомендовала в таком случае посоветоваться с врачом о том, следует ли пройти повторную вакцинацию

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В мире у примерно 10% сделавших прививку коронавируса, не вырабатываются антитела. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена. И тогда те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться», — сказала Попова.

По словам Поповой, это касается не только вакцин от коронавируса, но и любых вакцин. На вопрос о том, нужно ли в случае отсутствия антител после вакцинации делать третью прививку, Попова сказала, что «следует прислушаться к мнению врача».

По словам экспертов, для того чтобы выяснить продолжительность действия вакцин, необходимы дополнительные исследования. «Антитела вырабатываются, чтобы как можно быстрее начать бороться с вирусом, если он попадет в организм повторно. Но существует много других механизмов — например, клетки иммунной памяти», — сказала РБК инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Елена Мескина. Она добавила, что антитела не гарантируют иммунитет к вирусу.