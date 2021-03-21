Греция назвала дату увеличения квоты на въезд российских туристов

С понедельника, 22 марта, еженедельно в страну смогут въезжать до 4 тыс. туристов из России. Прибытие возможно только через три аэропорта, где путешественникам нужно будет сдать тест, а затем дождаться его результатов

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С 22 марта Греция увеличит число разрешений на въезд российских туристов. Соответствующее решение принял кабмин страны, сообщается в официальной газете правительства Греции.

С понедельника Афины снимают часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Среди них — увеличение максимального количества российских туристов. С 22 марта Греция начнет принимать до 4 тыс. человек из России еженедельно. Ранее действовала квота 500 человек в неделю.

Въезд в страну возможен только авиасообщением через аэропорты в Афинах, Салониках и Ираклионе. По прибытии туристам все так же следует сдать тест на коронавирус и ожидать его результатов в месте пребывания. За нарушение этих правил предусмотрен штраф €5 тыс. (443 тыс. руб.).

19 марта первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис сообщил главе российского Минтранса Виталию Савельеву о намерении в ближайшее время в восемь раз увеличить еженедельную квоту на въезд туристов. Норма в 500 россиян в неделю действовала с сентября 2020 года.