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Греция назвала дату увеличения квоты на въезд российских туристов

С понедельника, 22 марта, еженедельно в страну смогут въезжать до 4 тыс. туристов из России. Прибытие возможно только через три аэропорта, где путешественникам нужно будет сдать тест, а затем дождаться его результатов
Фото: Robert Geiss / picture alliance / Global Look Press
Фото: Robert Geiss / picture alliance / Global Look Press

С 22 марта Греция увеличит число разрешений на въезд российских туристов. Соответствующее решение принял кабмин страны, сообщается в официальной газете правительства Греции.

С понедельника Афины снимают часть ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Среди них — увеличение максимального количества российских туристов. С 22 марта Греция начнет принимать до 4 тыс. человек из России еженедельно. Ранее действовала квота 500 человек в неделю.

Въезд в страну возможен только авиасообщением через аэропорты в Афинах, Салониках и Ираклионе. По прибытии туристам все так же следует сдать тест на коронавирус и ожидать его результатов в месте пребывания. За нарушение этих правил предусмотрен штраф €5 тыс. (443 тыс. руб.).

Греция увеличит число разрешений на въезд для россиян
Общество
Фото:Giorgos Kontarinis / Global Look Press

19 марта первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис сообщил главе российского Минтранса Виталию Савельеву о намерении в ближайшее время в восемь раз увеличить еженедельную квоту на въезд туристов. Норма в 500 россиян в неделю действовала с сентября 2020 года.

Кроме того, с 14 мая власти Греции намерены открыть массовый въезд в страну иностранных туристов, не дожидаясь координированного решения Евросоюза. С этой даты должно прекратить действовать и ограничение на прибытие путешественников из России.

«Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать ограничение, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно», — говорил директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу.

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Власти Греции оценили сроки открытия «туристических ворот»
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Туристы на холме Акрополь в Афинах, Греция<br /> &nbsp;

Ранее в марте министр туризма страны Харис Теохарис заявил, что Афины одобрят российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» раньше европейского регулятора.

«Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем «Спутник V» раньше европейского признания», — сообщал министр. По его словам, одобрение препарата в Греции будет означать, что привитым «Спутником V» туристам не нужно будет сдавать тест при въезде.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Греция Россия туризм
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