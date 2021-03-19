Греция увеличит число разрешений на въезд для россиян

Греция планирует увеличить число граждан России, которым разрешен въезд в страну, с 500 до 4 тыс. в неделю, а с мая целиком снять эти ограничения. Об этом сообщил первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис на видеоконференции с министром транспорта России Виталием Савельевым, передает пресс-служба греческого МИДа.

«Варвициотис, упомянув возобновление авиасообщения между двумя странами, подчеркнул намерение Греции увеличить количество въездов для граждан России с 500 до 4 тыс. в неделю, чтобы обслуживать большее количество пассажиров», — говорится в сообщении.

Варвициотис и Савельев являются сопредседателями Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. В греческом дипведомстве сообщили, что в центре внимания их видеоконференции находились «укрепление, углубление и расширение греко-российских экономических отношений».

Власти Греции из-за пандемии коронавируса ограничили число граждан, которые могут въехать в Грецию из России, еще в сентябре и затем не раз продлевали эту меру.