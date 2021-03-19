Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 73,66 (+0,56) Инвестиции, 18 мар, 14:07
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 88,12 (+1,15) Инвестиции, 18 мар, 14:07
Как контролировать бухгалтера через мобильное приложение РБК и СберБизнес, 04:08 В Гидрометцентре спрогнозировали аномально теплую погоду в Сибири Общество, 03:53 Греция увеличит число разрешений на въезд для россиян Общество, 03:28 Посольство России предупредило об ответе в случае сближения Боснии и НАТО Политика, 02:58 Власти Грузии и оппозиция не достигли соглашения по выходу из кризиса Политика, 02:44 Бизнес-леди, нейросети и дресс-код: как увольнять и набирать сотрудников РБК Стиль и Ermanno Scervino, 02:12 ВМФ получит три атомные подлодки до конца 2021 года Общество, 02:03 Полномочия по поставке «Спутника V» передали структуре «Ростеха» Бизнес, 01:54 «Манчестер Юнайтед» обыграл «Милан» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы Спорт, 01:41 Стали известны все участники четвертьфинала Лиги Европы Спорт, 01:41 Минобороны Турции сообщило о ракетном обстреле со стороны Сирии Общество, 01:35 СМИ узнали о возможном уходе из политики пермского депутата-токаря Политика, 01:10 Импорт без оглядки на рубль: как хеджировать валютные риски РБК и Банк «Открытие», 01:08 Власти нашли причину многодневного сбоя с загранпаспортами Общество, 00:56
Общество ,  
0 

Греция увеличит число разрешений на въезд для россиян

Греция планирует увеличить число граждан России, которым разрешен въезд в страну, с 500 до 4 тыс. в неделю, а с мая целиком снять эти ограничения. Об этом сообщил первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис на видеоконференции с министром транспорта России Виталием Савельевым, передает пресс-служба греческого МИДа.

«Варвициотис, упомянув возобновление авиасообщения между двумя странами, подчеркнул намерение Греции увеличить количество въездов для граждан России с 500 до 4 тыс. в неделю, чтобы обслуживать большее количество пассажиров», — говорится в сообщении.

Греция назвала сроки снятия ограничений для российских туристов
Общество
Фото:Alkis Konstantinidis / Reuters

Варвициотис и Савельев являются сопредседателями Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. В греческом дипведомстве сообщили, что в центре внимания их видеоконференции находились «укрепление, углубление и расширение греко-российских экономических отношений».

Власти Греции из-за пандемии коронавируса ограничили число граждан, которые могут въехать в Грецию из России, еще в сентябре и затем не раз продлевали эту меру.

Россия возобновила авиасообщение с Грецией с 8 февраля. В марте министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что власти страны рассчитывают открыть «туристические ворота» с 14 мая, если это позволит ситуация с COVID-19. Позже директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу отметил, что в это же время власти снимут ограничения и для отдыхающих из России.

Греция коронавирус МИД Греции
Материалы по теме
Греция назвала сроки снятия ограничений для российских туристов
Общество
Власти Греции оценили сроки открытия «туристических ворот»
Общество
Греция продлила разрешение на въезд для 1000 россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter