В Греции пообещали одобрить вакцину «Спутник V» раньше регулятора ЕС
Власти Греции одобрят использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» раньше, чем это сделает европейский регулятор, заявил министр туризма страны Харис Теохарис в интервью «РИА Новости».
«Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем «Спутник V» раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая», — сказал он.
По словам Теохариса, в Греции рады, что производитель вакцины «Спутник V» подала запрос на регистрацию в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Однако независимо от того, одобрят ли применение препарата в ЕС, Греция уже признала его «равным европейским вакцинам», отметил министр. Речь идет о том, что вакцинированным «Спутником V» туристам не нужно будет проходить тестирование для того, чтобы въехать в страну.
Вакцину «Спутник V» включат в европейский сертификат о вакцинации, сообщила газета El País. Если это произойдет, люди, привитые этим препаратом, смогут посещать все те страны ЕС, которые одобрили его использование.