В Греции пообещали одобрить вакцину «Спутник V» раньше регулятора ЕС

В Греции пообещали зарегистрировать «Спутник V» раньше, чем ее использование одобрит регулятор ЕС. Помимо этого, вакцина будет «равной европейским»: привитые ей смогут посетить страну без тестирования на COVID-19, заявили власти

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Власти Греции одобрят использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» раньше, чем это сделает европейский регулятор, заявил министр туризма страны Харис Теохарис в интервью «РИА Новости».

«Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем «Спутник V» раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая», — сказал он.

По словам Теохариса, в Греции рады, что производитель вакцины «Спутник V» подала запрос на регистрацию в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Однако независимо от того, одобрят ли применение препарата в ЕС, Греция уже признала его «равным европейским вакцинам», отметил министр. Речь идет о том, что вакцинированным «Спутником V» туристам не нужно будет проходить тестирование для того, чтобы въехать в страну.

Вакцину «Спутник V» включат в европейский сертификат о вакцинации, сообщила газета El País. Если это произойдет, люди, привитые этим препаратом, смогут посещать все те страны ЕС, которые одобрили его использование.