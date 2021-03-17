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В Греции пообещали одобрить вакцину «Спутник V» раньше регулятора ЕС

В Греции пообещали зарегистрировать «Спутник V» раньше, чем ее использование одобрит регулятор ЕС. Помимо этого, вакцина будет «равной европейским»: привитые ей смогут посетить страну без тестирования на COVID-19, заявили власти
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Власти Греции одобрят использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» раньше, чем это сделает европейский регулятор, заявил министр туризма страны Харис Теохарис в интервью «РИА Новости».

«Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем «Спутник V» раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая», — сказал он.

По словам Теохариса, в Греции рады, что производитель вакцины «Спутник V» подала запрос на регистрацию в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Однако независимо от того, одобрят ли применение препарата в ЕС, Греция уже признала его «равным европейским вакцинам», отметил министр. Речь идет о том, что вакцинированным «Спутником V» туристам не нужно будет проходить тестирование для того, чтобы въехать в страну.

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Фото:Alkis Konstantinidis / Reuters

Вакцину «Спутник V» включат в европейский сертификат о вакцинации, сообщила газета El País. Если это произойдет, люди, привитые этим препаратом, смогут посещать все те страны ЕС, которые одобрили его использование.

В то же время европейский регулятор пока не разрешил использование российской вакцины в ЕС, процесс проверки препарата еще идет. Однако до одобрения регулятора вакцину уже одобрили Венгрия, Словакия и Северная Македония. Они использовали ускоренную процедуру регистрации препарата, взяв на себя всю ответственность за его использование.

О поставках российского препарата также задумались в Швеции, Чехии, Хорватии и Франции. Помимо этого, производством вакцины заинтересовались в Италии и Германии, сообщил Reuters.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
Греция Спутник V вакцина коронавирус Евросоюз
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