Власти Греции оценили сроки открытия «туристических ворот»

Греция сначала хочет протестировать открытие границ для стран ЕС и государств, в которых активно проводится вакцинация от COVID-19. Если эпидемиологическая ситуация позволит, для остальных туристов границы могут открыть уже в мае

Туристы на холме Акрополь в Афинах, Греция (Фото: Costas Baltas / Reuters)

Власти Греции рассчитывают открыть «туристические ворота» с 14 мая, если это позволит ситуация с COVID-19. Об этом сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис, пишет портал Iefimerida.

До этого в начале апреля власти также рассмотрят возможность «пилотного» открытия границы для стран Евросоюза, а также тех стран, которые активно проводят вакцинацию от коронавируса, например для Израиля, сказал Теохарис.

Обращаясь к тем, кто планирует посетить Грецию, министр сообщил, что страна готова принять их летом. Туристы должны будут пройти вакцинацию, иметь антитела к коронавирусу или отрицательный результат теста на COVID-19.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения Греции на 9 марта, в стране выявили 209,4 тыс. заразившихся, умерли от коронавируса 6,8 тыс. человек.