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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Греции оценили сроки открытия «туристических ворот»

Греция сначала хочет протестировать открытие границ для стран ЕС и государств, в которых активно проводится вакцинация от COVID-19. Если эпидемиологическая ситуация позволит, для остальных туристов границы могут открыть уже в мае
Туристы на холме Акрополь в Афинах, Греция  
Туристы на холме Акрополь в Афинах, Греция   (Фото: Costas Baltas / Reuters)

Власти Греции рассчитывают открыть «туристические ворота» с 14 мая, если это позволит ситуация с COVID-19. Об этом сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис, пишет портал Iefimerida.

До этого в начале апреля власти также рассмотрят возможность «пилотного» открытия границы для стран Евросоюза, а также тех стран, которые активно проводят вакцинацию от коронавируса, например для Израиля, сказал Теохарис.

Обращаясь к тем, кто планирует посетить Грецию, министр сообщил, что страна готова принять их летом. Туристы должны будут пройти вакцинацию, иметь антитела к коронавирусу или отрицательный результат теста на COVID-19.

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Фото:Virginia Mayo / AP

По данным Национального агентства общественного здравоохранения Греции на 9 марта, в стране выявили 209,4 тыс. заразившихся, умерли от коронавируса 6,8 тыс. человек.

Россияне могут попасть в Грецию только воздушным путем. Рейсы из России прибывают в три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. В них туристов могут выборочно попросить сдать тест на COVID-19 — в этом случае приезжий обязан не покидать место своего временного проживания до получения результатов. Нарушителям грозит штраф €5 тыс.

До 22 марта число граждан, которые могут въехать в Грецию из России, ограничено 1 тыс. человек — не более 500 россиян в неделю. Власти страны ввели такую меру еще в сентябре и затем не раз ее продлевали.

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В свою очередь Россия возобновила авиасообщение с Грецией с 8 февраля. Пока что рейсы выполняются только из Москвы в Афины — два раза в неделю.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
Греция туристы коронавирус пандемия
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