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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ сообщила о 32 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

Среди подтвержденных за последние сутки случаев больше всего их было зарегистрировано в Европе. Число зараженных COVID-19 в мире превысило 266 тыс.
Фото: Mauro Scrobogna / AP

За прошедшие сутки в мире было выявлено 32 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Общее число болевших людей в мире достигло 266 073.

По данным ВОЗ, большая часть из зарегистрированных за последние сутки заражений (23 950) приходится на Европу. Число заболевших и умерших в этом регионе выросло до 128 541 и 6000 соответственно.

На втором месте по количеству заболевших — Западно-Тихоокеанский регион, к которому отнесены в том числе Китай, Южная Корея, Малайзия, Япония, Сингапур и Австралия. По состоянию на 20 марта там зарегистрировано 94 037 случаев заболевания, из них 3426 — с летальным исходом.

Материал дополняется

Теги: Всемирная организация здравоохранения, коронавирус
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