Мантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса

По словам министра, продуктовые сети тратят дополнительные средства на увеличение персонала в логистических центрах и торговых залах, а также на обеззараживание торговых площадей

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

В частности, дополнительных расходов требует увеличение персонала в логистических центрах и торговых залах, «чтобы обеспечивать завоз и размещение <...> продукции», сказал министр. Также предприятия регулярно обрабатывают торговые площади, включая склады, обеззараживающими средствами по требованию Роспотребнадзора.

Мантуров отметил, что государство «идет навстречу» ретейлерам, компенсируя их затраты на создание запасов продукции.

Он также добавил, что на данный момент ретейлеры закупили товаров «минимум на два месяца», но сказал, что ожидает спад ажиотажного спроса уже в ближайшие дни. «Я очень надеюсь, что мы увидим постепенное снижение этого ажиотажа в ближайшие дни с учетом того, что население видит, что никакого дефицита ни по одной номенклатуре в торговых сетях нет», — отметил министр (цитата по ТАСС).