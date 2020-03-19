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Пандемия коронавируса ,  
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Мантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса

По словам министра, продуктовые сети тратят дополнительные средства на увеличение персонала в логистических центрах и торговых залах, а также на обеззараживание торговых площадей
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

В частности, дополнительных расходов требует увеличение персонала в логистических центрах и торговых залах, «чтобы обеспечивать завоз и размещение <...> продукции», сказал министр. Также предприятия регулярно обрабатывают торговые площади, включая склады, обеззараживающими средствами по требованию Роспотребнадзора.

Мантуров отметил, что государство «идет навстречу» ретейлерам, компенсируя их затраты на создание запасов продукции.

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Он также добавил, что на данный момент ретейлеры закупили товаров «минимум на два месяца», но сказал, что ожидает спад ажиотажного спроса уже в ближайшие дни. «Я очень надеюсь, что мы увидим постепенное снижение этого ажиотажа в ближайшие дни с учетом того, что население видит, что никакого дефицита ни по одной номенклатуре в торговых сетях нет», — отметил министр (цитата по ТАСС).

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На фоне новостей о распространении коронавируса и росте числа зараженных в России увеличился спрос на продукты. Наиболее отчетливо это проявилось в Москве. Накануне заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что в начале недели спрос на продукты в столице вырос в 5–10 раз. Он также отметил, что иногда товар не успевают выкладывать на полки, но заверил, что в распределительных центрах продуктов очень много.

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Сами торговые сети и сервисы по доставке продуктов также фиксировали рост спроса, в том числе на крупы, макароны и консервы. В конце прошлой недели в сервисе по доставке «СберМаркет» сообщили РБК, что количество поступающих заказов выросло на 104% в среднем по стране. Сервисы по доставке продуктов уведомили клиентов о том, что из-за этого временные интервалы между слотами доставки увеличились.

Президент Владимир Путин призвал россиян не закупать продукты питания впрок и заверил, что ситуация с поставками надежная. Он также напомнил, что такие продукты потом приходится выбрасывать из-за истечения срока годности.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Денис Мантуров, Минпромторг, ретейлеры
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