Мантуров заявил о запасах продуктов в магазинах минимум на два месяца
Российским розничным сетям хватит закупленных продуктов минимум на два месяца, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
Мантуров уточнил, что Минпромторг совместно с Минсельхозом проводит ежедневную работу с поставщиками продуктовых магазинов во избежание перебоев, в частности в логистических центрах.
Накануне замглавы Минпромторга Виктор Евтухов объяснил пустые продуктовые полки в магазинах проблемами с доставкой. В распределительных центрах торговых сетей находится достаточно товаров, но в условиях резко выросшего спроса их не успевают привезти в достаточном количестве. Евтухов напомнил о правилах, ранее запрещавших разгружать товары по ночам, что стало одной из причин отсутствия продуктов по утрам. Замминистра пообещал, что ажиотаж пойдет на спад и завершится в ближайшие дни.