Мантуров заявил о запасах продуктов в магазинах минимум на два месяца

Распределительный продуктовый центр компании X5 Retail Group в Подольске (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Российским розничным сетям хватит закупленных продуктов минимум на два месяца, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

Мантуров уточнил, что Минпромторг совместно с Минсельхозом проводит ежедневную работу с поставщиками продуктовых магазинов во избежание перебоев, в частности в логистических центрах.

Накануне замглавы Минпромторга Виктор Евтухов объяснил пустые продуктовые полки в магазинах проблемами с доставкой. В распределительных центрах торговых сетей находится достаточно товаров, но в условиях резко выросшего спроса их не успевают привезти в достаточном количестве. Евтухов напомнил о правилах, ранее запрещавших разгружать товары по ночам, что стало одной из причин отсутствия продуктов по утрам. Замминистра пообещал, что ажиотаж пойдет на спад и завершится в ближайшие дни.