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Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
В министерстве предлагают изменять стоимость полиса в случае проездов на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч
Фото: Светлана Холявчук / ТАСС

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения. Об этом ТАСС заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Норма об учете штрафов за «пьяное» вождение исключена, поскольку в законопроекте учитываются только административные правонарушения. Кроме того, за «пьяное» вождение лишают прав больше, чем на год», — сказал замминистра.

Водителей за пьяную езду наказывают по ст. 12.8 КоАП (если их действия не содержали уголовно наказуемых деяний), их ждет штраф в 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении водителей ждет наказание по ст. 264.1 УК, в том числе лишение свободы на срок до двух лет.

Законопроект Минфина предполагает, что цена полиса ОСАГО может быть увеличена, если водитель допускает грубые нарушения, такие как проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч. Изначально министерство также предлагало добавить в этот перечень неоднократные штрафы за езду в нетрезвом виде.

Впервые в Минфине предложили увеличить стоимость ОСАГО за пьяное вождение в сентябре 2017 года. Тогда Моисеев подчеркивал, что цена полиса должна вырасти для нарушителей в пять раз. «На порядок надо увеличивать стоимость полиса для пьяных и для тех, кто систематически нарушает ПДД. Есть «чемпионы», которые имею сто и более штрафов за год», — говорил в беседе с РБК первый зампред комитета Думы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Вслед за этим в МВД предложили ужесточить наказание за повторное нарушение правил дорожного движения нетрезвыми водителями.

Финансы
Водители поддержали увеличение стоимости полиса ОСАГО для лихачей

В апреле 2018 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий определять степень опьянения водителей по анализу крови. Водителя признают пьяным в случае, если анализ покажет содержание 0,3 или более грамма спирта на литр крови.

Позднее в октябре власти упростили возврат водительских прав после лишения за пьяную езду — водителям позволили не предоставлять медсправки для восстановления прав. Также им разрешили не подтверждать в ГИБДД оплату долгов по штрафам. Кроме того, у водителей будут проверять только знания правил дорожного движения, тогда как ранее они заново сдавали все экзамены на права.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Минфин, ОСАГО, пьяное вождение, водители, ПДД
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