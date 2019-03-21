Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

В министерстве предлагают изменять стоимость полиса в случае проездов на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч

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Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения. Об этом ТАСС заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Норма об учете штрафов за «пьяное» вождение исключена, поскольку в законопроекте учитываются только административные правонарушения. Кроме того, за «пьяное» вождение лишают прав больше, чем на год», — сказал замминистра.

Водителей за пьяную езду наказывают по ст. 12.8 КоАП (если их действия не содержали уголовно наказуемых деяний), их ждет штраф в 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении водителей ждет наказание по ст. 264.1 УК, в том числе лишение свободы на срок до двух лет.

Законопроект Минфина предполагает, что цена полиса ОСАГО может быть увеличена, если водитель допускает грубые нарушения, такие как проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км/ч. Изначально министерство также предлагало добавить в этот перечень неоднократные штрафы за езду в нетрезвом виде.

Впервые в Минфине предложили увеличить стоимость ОСАГО за пьяное вождение в сентябре 2017 года. Тогда Моисеев подчеркивал, что цена полиса должна вырасти для нарушителей в пять раз. «На порядок надо увеличивать стоимость полиса для пьяных и для тех, кто систематически нарушает ПДД. Есть «чемпионы», которые имею сто и более штрафов за год», — говорил в беседе с РБК первый зампред комитета Думы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.