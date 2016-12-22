Власти упростили возврат водительских прав после лишения за пьяную езду

Власти изменили правила возврата водительских прав для нарушителей, наказанных за езду в нетрезвом состоянии, выезд на встречную полосу и значительное превышение скорости. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо-рекомендацию от ГАИ России в региональные управления ГИБДД.

Согласно изменениям, водители, которые нарушили правила дорожного движения в нетрезвом состоянии, что привело к тяжким травмам или жертвам (п. 2, 4 и 6 ст. 264 УК), могут не предоставлять медицинскую справку для восстановления прав. Также для этого не понадобится подтверждать оплату долгов по штрафам.

Кроме того, у граждан, восстанавливающих водительские права, будут проверять только знания правил дорожного движения, хотя раньше водители полностью заново сдавали все экзамены.

12 октября правительство утвердило изменения в правила возврата водительских прав. Согласно им, теперь для возврата водительского удостоверения нужно не только подтвердить знание правил дорожного движения, но и предоставить информацию об уплате всех штрафов за нарушения на дорогах. Кроме того, в п. 2 правил указывается, что осужденные по административным статьям за вождение в нетрезвом виде должны будут предоставлять медицинское свидетельство о том, что у них нет противопоказаний к вождению (ранее это было прописано в п. 7, который утратил силу).