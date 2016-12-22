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Водители поддержали увеличение стоимости полиса ОСАГО для лихачей
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Водители поддержали увеличение стоимости полиса ОСАГО для лихачей
Финансы, 18:56
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Водители поддержали увеличение стоимости полиса ОСАГО для лихачей
Большинство автолюбителей поддерживают отказ от госрегулирования тарифов ОСАГО и уверены, что это снизит стоимость полиса для добросовестных водителей и увеличит его для лихачей, говорится в исследовании «Ромир»
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Все больше автовладельцев поддерживают либерализацию тарифов ОСАГО, говорится в исследовании «Ромир» (есть у РБК). ​Согласно его результатам, число водителей, положительно оценивающих освобождение тарифов ОСАГО от госрегулирования, выросло на 9,4% — 58% в феврале 2018-го против 53% в ноябре 2017 года (холдинг проводит исследование второй раз).

В рамках исследования «Ромир» опросил 1500 автовладельцев из городов с населением свыше 100 тыс. человек в различных российских регионах. ​

Больше половины опрошенных автовладельцев (68%) уверены, что благодаря либерализации тарифов стоимость полиса для добросовестных водителей снизится, а для нарушителей ПДД справедливо вырастет (в ноябре согласных с этим утверждением было 64%). 71% считает, что сейчас добросовестные водители платят за недобросовестных и за тех, кто злоупотребляет правом, говорится в исследовании.

С 44 до 48% выросло количество автовладельцев, которые считают, что либерализация тарифов позволит улучшить ситуацию на рынке ОСАГО, который сейчас является убыточным.

Тарифная политика в ОСАГО полностью находится в компетенции ЦБ. Стоимость полиса ОСАГО зависит от набора коэффициентов, среди которых: региональный и коэффициент, зависящий от наличия страховых возмещений в прошлом, стажа и возраста водителя, периода использования транспортного средства, мощности. Например, в Крыму и Чечне самые низкие территориальные коэффициенты — 0,6, а в Москве и Санкт-Петербурге самые высокие — 2.

Осенью Минфин предложил свои поправки в систему ОСАГО. В частности, проект предусматривает удалить из формулы расчета конечной цены полиса коэффициент мощности и территориальный коэффициент. Вместо этого предлагалось ввести коэффициент нарушения ПДД.

Министерство финансов также предложило выпустить три вида страховых полисов. Кроме тех, по которым предоставляются выплаты 500 тыс. руб. в связи с нанесением вреда жизни и здоровью и 400 тыс. руб. — имуществу, ведомство предлагает ввести выплаты 1 млн руб. в связи с нанесением вреда жизни и 1 млн руб. — имуществу и 2 млн руб. при вреде жизни и 2 млн руб. — имуществу. Сейчас существуют полисы с лимитами выплат 500 тыс. руб. при вреде жизни и здоровью и 400 тыс. руб. — имуществу.

Тогда страховщики назвали предложенные Минфином поправки «крайне неудачными» и выступили со своими предложениями — согласно им с июля 2018 года Центробанк должен будет регулировать в тарифах ОСАГО только коэффициент аварийности, дорожных нарушений и максимальную цену полиса. Полный отказ от регулирования ОСАГО Центробанком и в этом варианте должен произойти с начала 2020 года.

Сейчас проект либерализации тарифов все еще обсуждается страховым сообществом совместно с Минфином и ЦБ. План на первый этап (полтора—три года) либерализации тарифов в ОСАГО может появиться уже летом 2018-го, говорил на прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, либерализация должна будет проходить в два этапа. На первом будут расширены действующие границы тарифного коридора в стоимости, который сегодня определен в 20%, после расширения разлет границ тарифного коридора может составить 40%. На втором этапе, после полного освобождения тарифов, резкого роста средних значений не ожидается, уточнил замминистра. Разница в стоимости полисов окажется более значительной в зависимости от стиля и истории вождения клиента. «В среднем по рынку даже с учетом второго этапа реформы в ОСАГО цены могут подняться на 20–30%, говорят расчеты актуариев страхового рынка», — уточнил Моисеев.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: ОСАГО , страховщики , водители
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