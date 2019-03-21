Минкультуры создаст свою службу безопасности после кражи в Третьяковке

Минкультуры создаст свою службу безопасности после кражи в Третьяковке

Проверка выявила проблемы с безопасностью Исторического и Пушкинского музеев, начальника службы охраны Русского музея комиссия предложила уволить. Для исправления ситуации Минкульт планирует создать свой отдел безопасности

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Министерстве культуры намерены создать отдел безопасности, курирующий сохранность музейных коллекций. Такое предложение ведомство подготовило по итогам работы специальной комиссии, созданной после похищения картины «Ай Петри» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, сообщил РБК источник в Минкультуры и подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

Также комиссия рекомендовала выделить целевое финансирование на модернизацию технической безопасности музеев. По итогам проверки рекомендуется «проработать вопрос» по созданию российского оборудования для обеспечения безопасности и установке его в музеях.

С 18 февраля по 1 марта 2019 года комиссия ведомства проводила комплексные проверки систем безопасности в Русском музее, Государственном историческом музее, Эрмитаже и Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Чиновники Минкульта проверяли меры безопасности на входе, в выставочных залах и служебных помещениях и обнаружили существенные нарушения.

По мнению комиссии, учреждения «нерационально используют» предоставленную Росгвардией охрану, а заключаемые с ведомством договоры «не раскрывают особенности безопасности учреждений культуры», досмотр при входе «носит выборочный характер», не все экспонаты обеспечены сигнализацией. Кроме того, в музеях отсутствует стратегия обеспечения безопасности, теперь такой документ предлагается разработать.