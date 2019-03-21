Минкультуры создаст свою службу безопасности после кражи в Третьяковке

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 63,76 -0,11 EUR Бирж. 72,63 -0,24 Brent 68,21 -0,31% USD Нал. 64,31 63,44 EUR Нал. 73,26 72,40 USD ЦБ 63,74 -0,54 EUR ЦБ 72,79 -0,15 EUR/USD 1,1388 -0,0027 BTC/USD Бирж. 4 133,70 6,60 IMOEX 2 507,84 0,14% RTSI 1 239,02 1,04% DJIA 25 745,67 -0,55% Nasdaq 7 728,97 0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,72%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+36,5%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,72%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+36,5%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 63,74 (-0,54) Quote, 13:59
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 72,79 (-0,15) Quote, 13:59
В МЧС сочли «соответствующими ситуации» действия пожарных в Кемерово Общество, 15:17 Точка отсчета: чем станет уход Назарбаева для постсоветского пространства Мнение, 15:16 Red Wings снизит вес бесплатной ручной клади в безбагажном тарифе Бизнес, 15:10 Караджич прокомментировал приговор суда в Гааге Политика, 15:05 Взрыв на заводе пестицидов в Китае убил не менее шести человек Общество, 15:04 Какой товар импортировать в Китай: от продуктов питания до яхт Pro, 15:00 Насколько вы склонны к риску: тест РБК и Сбербанк, 14:57 Минкультуры создаст свою службу безопасности после кражи в Третьяковке Общество, 14:55 Почему криптовалюта может заменить доллар в интернете Крипто, 14:52 На Украине пресекли работу крупнейшей в истории страны нарколаборатории Общество, 14:49 Гуаидо заявил о задержании своего помощника спецслужбами Венесуэлы Политика, 14:39 Назарбаев заранее проинформировал Путина о решении уйти в отставку Политика, 14:39 Минобороны опубликовало видео сопровождения бомбардировщика США Политика, 14:39 Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу Спорт, 14:38
Общество ,  
0 
Минкультуры создаст свою службу безопасности после кражи в Третьяковке
Проверка выявила проблемы с безопасностью Исторического и Пушкинского музеев, начальника службы охраны Русского музея комиссия предложила уволить. Для исправления ситуации Минкульт планирует создать свой отдел безопасности
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Министерстве культуры намерены создать отдел безопасности, курирующий сохранность музейных коллекций. Такое предложение ведомство подготовило по итогам работы специальной комиссии, созданной после похищения картины «Ай Петри» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, сообщил РБК источник в Минкультуры и подтвердил собеседник в правоохранительных органах.

Также комиссия рекомендовала выделить целевое финансирование на модернизацию технической безопасности музеев. По итогам проверки рекомендуется «проработать вопрос» по созданию российского оборудования для обеспечения безопасности и установке его в музеях.

Фотогалерея 
Кто охраняет экспозиции в российских музеях

С 18 февраля по 1 марта 2019 года комиссия ведомства проводила комплексные проверки систем безопасности в Русском музее, Государственном историческом музее, Эрмитаже и Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Чиновники Минкульта проверяли меры безопасности на входе, в выставочных залах и служебных помещениях и обнаружили существенные нарушения.

По мнению комиссии, учреждения «нерационально используют» предоставленную Росгвардией охрану, а заключаемые с ведомством договоры «не раскрывают особенности безопасности учреждений культуры», досмотр при входе «носит выборочный характер», не все экспонаты обеспечены сигнализацией. Кроме того, в музеях отсутствует стратегия обеспечения безопасности, теперь такой документ предлагается разработать.

В Минкульте намерены провести совещание с руководством Росгвардии для пересмотра типовых договоров с вневедомственной охраной с учетом музейной специфики.

В Государственном историческом музее подлежат замене 80% установленных аналоговых камер, в Музее имени Пушкина раскоординировано взаимодействие служб музея с сотрудниками Росгвардии, в Эрмитаже слабо оснащены видеокамерами и сигнализацией помещения Зимнего дворца и Главного штаба.

В Русском музее предложено уволить начальника службы безопасности и лишить директора квартальной премии за отсутствие взаимодействия с Росгвардией и слабое оснащение техническими средствами охраны.

В Минкульте также планируют принять меры по повышению квалификации и обмену опытом сотрудников служб безопасности. Комиссия, проводившая проверку, одобрила идею руководства Эрмитажа по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию отечественной системы охраны музейных коллекций.

В четверг, 21 марта, в правительстве началось совещание с руководством крупнейших музеев по вопросам, связанным с обеспечением охраны и безопасности в музеях под председательством вице-премьера Ольги Голодец.

В Росгвардии готовы рассмотреть предложения министерства и оказать поддержку инициативам, направленным на укрепление безопасности музеев и культурных ценностей, заявил РБК официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

В январе 2019 года из Третьяковки на глазах у смотрителей была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Один из посетителей снял полотно со стены и вместе с картиной покинул здание музея. На следующий день был задержан Денис Чуприков, у которого и нашли картину. «Ай-Петри. Крым» была незначительно повреждена, ее вернули на выставку.

После этого инцидента министр культуры Владимир Мединский объявил выговор генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой и распорядился уволить начальника службы безопасности музея.

Накануне совещания у Голодец произошел еще один инцидент в Третьяковке. Во врубелевском зале галереи прошел «несанкционированный перформанс» — один из посетителей разделся до трусов, а затем прошелся по нескольким залам. В это время другой мужчина повесил на стены музея свои картины. В Росгвардии заявили, что инцидент произошел в залах, которые не находятся под контролем сотрудников ведомства.

Авторы: Максим Солопов, Вячеслав Козлов
Теги: Минкульт, музеи, Третьяковская галерея, Русский музей
Материалы по теме
В Третьяковской галерее прокомментировали акцию с полуобнаженным мужчиной
Общество
Союз музеев увидел угрозу для Музея Рублева в случае передачи РПЦ
Политика
Задержанный за кражу картины из Третьяковки назвал мотив преступления
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter