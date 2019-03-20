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Двое мужчин устроили акцию с раздеванием в Третьяковке
Во Врубелевском зале музея разделся один из посетителей, после чего прошелся по галерее и ушел. За это время другой мужчина повесил на стены музея свои картины
Фото: tuhimotofar / Twitter

Один из посетителей Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке разделся до нижнего белья, а затем прошелся по нескольким залам музея. Об этом сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В галерее подтвердили РБК информацию об инциденте.

«В одном из залов посетитель разделся до трусов, что-то вроде стрингов, спешным шагом прошелся по нескольким залам и быстро покинул здание музея», — сообщил собеседник «РИА Новости», уточнив, что тело мужчины было покрыто золотистой краской. Источник ТАСС рассказал, что сотрудницы музей вызвали полицию, но правоохранительные органы не успели задержать хулигана. Сейчас его ищут сотрудники полиции, добавил собеседник агентства.

«В Третьяковской галерее в зале Врубеля был проведен несанкционированный перформанс, в рамках которого был осуществлен проход по залам полуобнаженного мужчины, — рассказали РБК в пресс-службе галереи. — Результатом данной акции стали несколько мелких предметов, оставленных в залах». В музее уточнили, что во время перформанса не было угрозы для экспонатов или посетителей.

По данным «Комсомольской правды», инцидент произошел во Врубелевском зале музея, по информации ТАСС — около картины «Христос в Гефсиманском саду». Газета также утверждает, что во время этой акции другой посетитель повесил на стену свою картину, в каком именно зале и кто это был — не уточняется.​​​

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил «РИА Новости», что инцидент с полуобнаженым посетителей произошел в помещениях, которые не находится под контролем Росгвардии.

«Один из посетителей оголился до трусов в зале, где висит картина «Явление Христа народу» художника Иванова», — рассказал представитель Росгвардии. Грибакин уточнил, что мужчина был не один, он прошел до зала с работами Врубеля и после этого вместе с сопровождавшими его лицами быстро ушел из музея.

«Все это шоу продлилось буквально несколько десятков секунд», — добавил Грибакин. Он также отметил, что на выходе из галереи нет поста Росгвардии.​

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Это не первый инцидент в Третьяковской галерее за последнее время. В мае 2018 года Игорь Подпорин повредил картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван»: он разбил столбиком ограждения стекло, закрывавшее полотно, осколки порезали холст в трех местах, стоимость реставрации была оценена в 20 млн руб.

В январе 2019 года из Третьяковки на глазах у смотрителей была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Один из посетителей снял полотно со стены и вместе с картиной покинул здание музея. На следующий день был задержан предприниматель Денис Чуприков, у которого и нашли картину. «Ай-Петри. Крым» была незначительно повреждена, ее вернули на выставку.

После этого инцидента министр культуры Владимир Мединский объявил выговор генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой и распорядился уволить начальника службы безопасности музея.

Охрана музеев находится на контроле Мединского и вице-премьера Ольги Голодец, отвечающей в правительстве за культуру.

Четыре дня назад в Третьяковской галерее открылась масштабная выставка-ретроспектива Ильи Репина, она занимает три этажа. Для охраны выставки музей заключил контракт с Росгвардией на 1 млн руб.

Авторы: Маргарита Девяткина, Роман Кирьянов
Теги: Третьяковская галерея, галерея, картины, акция
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