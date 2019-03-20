Двое мужчин устроили акцию с раздеванием в Третьяковке

Во Врубелевском зале музея разделся один из посетителей, после чего прошелся по галерее и ушел. За это время другой мужчина повесил на стены музея свои картины

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Один из посетителей Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке разделся до нижнего белья, а затем прошелся по нескольким залам музея. Об этом сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В галерее подтвердили РБК информацию об инциденте.

«В одном из залов посетитель разделся до трусов, что-то вроде стрингов, спешным шагом прошелся по нескольким залам и быстро покинул здание музея», — сообщил собеседник «РИА Новости», уточнив, что тело мужчины было покрыто золотистой краской. Источник ТАСС рассказал, что сотрудницы музей вызвали полицию, но правоохранительные органы не успели задержать хулигана. Сейчас его ищут сотрудники полиции, добавил собеседник агентства.

«В Третьяковской галерее в зале Врубеля был проведен несанкционированный перформанс, в рамках которого был осуществлен проход по залам полуобнаженного мужчины, — рассказали РБК в пресс-службе галереи. — Результатом данной акции стали несколько мелких предметов, оставленных в залах». В музее уточнили, что во время перформанса не было угрозы для экспонатов или посетителей.

По данным «Комсомольской правды», инцидент произошел во Врубелевском зале музея, по информации ТАСС — около картины «Христос в Гефсиманском саду». Газета также утверждает, что во время этой акции другой посетитель повесил на стену свою картину, в каком именно зале и кто это был — не уточняется.​​​

Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил «РИА Новости», что инцидент с полуобнаженым посетителей произошел в помещениях, которые не находится под контролем Росгвардии.