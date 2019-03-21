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Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
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Власти США проверят пилотов президентского самолета после аварии с Boeing
Программу подготовки пилотов американских ВВС после аварии в Эфиопии проверят и пересмотрят, рассказали военные. Все служащие должны быть готовы к аварийным ситуациям и знать, когда нужно отключать автопилот, считают в ведомстве
Фото: Yong Teck Lim / AP

После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии Военно-воздушные силы (ВВС) США решили проверить и пересмотреть программу подготовки пилотов, которые садятся за штурвалы крупных грузовых и военно-транспортных самолетов. Об этом CNN рассказал начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфейн. По его данным, инспекции, в том числе коснутся подготовки пилотов президентских самолетов Air Force One.

В беседе с телеканалом Голдфейн признал, что хотел бы​, чтобы военные пилоты были полностью подготовлены к аварийным ситуациям и знали, как и когда при возникновении проблем нужно отключать систему автопилота.

Предположение, согласно которому пилоты коммерческой авиации, управлявшие Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines, могли не иметь надлежащую подготовку и не знали, как действовать, если системы автопилота вышли из строя, сразу после крушения выдвинуло экспертное сообщество, напоминает телеканал. Именно эти опасения, по его данным, побудили военное руководство США обеспечить, чтобы экипажи ВВС проходили адекватную и обновленную программу подготовки.

При этом представители американских Военно-воздушных сил, как указывает CNN, утверждают, что, по их данным, проблем, которые возникли у Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, с самолетами ВВС США случиться не могут. Информацию о том, что автоматизированные системы пилотирования самолетов ВВС отличаются от тех, что были на потерпевшем крушение Boeing, каналу также подтвердил один неназванный чиновник.

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Изначально проверка, как пояснил Голдфейн, касалась пилотов, которые летают на самолетах C-17 и KC-46 (оба изготовлены Boeing). Каких-либо проблемных признаков у этих моделей нет, утверждают собеседники CNN. Служащие ВВС, как отмечает канал, также летают на модификациях Boeing 737, помимо них, на вооружении американских военных есть несколько версий Boeing 747, в том числе VC-25A, которую чаще называют президентским Air Force One.

Используют ли пилоты последнего автопилот при длительных полетах, неизвестно, отмечает CNN, подчеркивая при этом, что ​как служащие американских ВВС, они так или иначе должны быть надлежащим образом обучены и уметь пользоваться всеми системами самолета.

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Также Центру безопасности ВВС США Голдфейн, как указывает канал, поручил проанализировать предыдущие неудачи Военно-воздушных сил, связанные с «аномалиями автопилота».

Крушение Boeing 737 Max 8 в окрестностях Аддис-Абебы произошло 10 марта. В результате аварии погибли 157 человек. Еще одна авария с таким же самолетом случилась в октябре прошлого года. Тогда разбился MAX 8 индонезийской Lion Air, погибли 189 человек.

В марте в связи с этими происшествиями полеты самолетов Boeing 737 MAX над своими территориями запретили многие страны мира, в том числе государства ЕС, США и Россия.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Boeing 737, Вашингтон
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