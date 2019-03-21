Власти США проверят пилотов президентского самолета после аварии с Boeing

Программу подготовки пилотов американских ВВС после аварии в Эфиопии проверят и пересмотрят, рассказали военные. Все служащие должны быть готовы к аварийным ситуациям и знать, когда нужно отключать автопилот, считают в ведомстве

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После крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии Военно-воздушные силы (ВВС) США решили проверить и пересмотреть программу подготовки пилотов, которые садятся за штурвалы крупных грузовых и военно-транспортных самолетов. Об этом CNN рассказал начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфейн. По его данным, инспекции, в том числе коснутся подготовки пилотов президентских самолетов Air Force One.

В беседе с телеканалом Голдфейн признал, что хотел бы​, чтобы военные пилоты были полностью подготовлены к аварийным ситуациям и знали, как и когда при возникновении проблем нужно отключать систему автопилота.

Предположение, согласно которому пилоты коммерческой авиации, управлявшие Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines, могли не иметь надлежащую подготовку и не знали, как действовать, если системы автопилота вышли из строя, сразу после крушения выдвинуло экспертное сообщество, напоминает телеканал. Именно эти опасения, по его данным, побудили военное руководство США обеспечить, чтобы экипажи ВВС проходили адекватную и обновленную программу подготовки.

При этом представители американских Военно-воздушных сил, как указывает CNN, утверждают, что, по их данным, проблем, которые возникли у Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, с самолетами ВВС США случиться не могут. Информацию о том, что автоматизированные системы пилотирования самолетов ВВС отличаются от тех, что были на потерпевшем крушение Boeing, каналу также подтвердил один неназванный чиновник.