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Авиакатастрофа в Эфиопии ,  
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Трамп решил сменить главу управления авиации США на фоне крушения Boeing
Президент Дональд Трамп предложил кандидатуру бывшего исполнительного директора Delta Air Lines Стива Диксона на пост главы Федерального управления гражданской авиации США, признавшего Boeing 737 MAX пригодным к полетам
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Бывший исполнительный директор Delta Air Lines Стив Диксон стал кандидатом на пост руководителя Федерального управления гражданской авиации США (FAA), соответствующее предложение внес американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.

Диксону предложили возглавить FAA сроком на пять лет, кроме того, в случае утверждения его кандидатуры, он станет председателем комитета Минтранса США по обслуживанию воздушного движения. Сейчас исполняющим обязанности главы FAA является Дэн Элвелл, он получил должность в январе 2018 года.

В Delta Air Lines Диксон отвечал за безопасность полетов, подготовку пилотов и соответствие требованиям регуляторов. Кроме того, он бывший офицер ВВС США и летал на истребителе F-15. Ранее о том, что Трамп решил выдвинуть Диксона в главы FAA сообщали со ссылкой на источники агентство Reuters и газета The Wall Street Journal.

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Bloomberg сообщил о вмешательстве Boeing в проверку собственных самолетов

Как отмечает Reuters, FAA признало пригодными для полетов лайнеры Boeing 737 MAX, два из которых разбились за последние полгода — в октябре 2018-го потерпел крушение борт Lion Air в Индонезии (погибли 189 человек), а в марте 2019-го в Эфиопии произошла авиакатастрофа с рейсом Ethiopian Airlines (погибли 157 человек).

После крушения в Эфиопии многие страны, включая Россию, запретили полеты Boeing 737 MAX над своей территорией, а компания приостановила их поставки клиентам. По данным Bloomberg, у Boeing была возможность оказывать влияние на проверку безопасности своих самолетов. Аудиторы Минтранса США пришли к выводу, что в FAA не приняли необходимых мер для того, чтобы привлечь Boeing к ответственности, сообщил агентству источник.

Глава Boeing Деннис Меленберг пообещал принять необходимые меры и сделать самолеты серии 737 MAX более безопасными. В компании готовят обновление программного обеспечения и намерены провести «соответствующую подготовку пилотов».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, FAA
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