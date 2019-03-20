Трамп решил сменить главу управления авиации США на фоне крушения Boeing

Президент Дональд Трамп предложил кандидатуру бывшего исполнительного директора Delta Air Lines Стива Диксона на пост главы Федерального управления гражданской авиации США, признавшего Boeing 737 MAX пригодным к полетам

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Бывший исполнительный директор Delta Air Lines Стив Диксон стал кандидатом на пост руководителя Федерального управления гражданской авиации США (FAA), соответствующее предложение внес американский президент Дональд Трамп, сообщается на сайте Белого дома.

Диксону предложили возглавить FAA сроком на пять лет, кроме того, в случае утверждения его кандидатуры, он станет председателем комитета Минтранса США по обслуживанию воздушного движения. Сейчас исполняющим обязанности главы FAA является Дэн Элвелл, он получил должность в январе 2018 года.

В Delta Air Lines Диксон отвечал за безопасность полетов, подготовку пилотов и соответствие требованиям регуляторов. Кроме того, он бывший офицер ВВС США и летал на истребителе F-15. Ранее о том, что Трамп решил выдвинуть Диксона в главы FAA сообщали со ссылкой на источники агентство Reuters и газета The Wall Street Journal.

Как отмечает Reuters, FAA признало пригодными для полетов лайнеры Boeing 737 MAX, два из которых разбились за последние полгода — в октябре 2018-го потерпел крушение борт Lion Air в Индонезии (погибли 189 человек), а в марте 2019-го в Эфиопии произошла авиакатастрофа с рейсом Ethiopian Airlines (погибли 157 человек).