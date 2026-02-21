«Ракурс» узнал о похищении на Бали украинцев, курирующих дела мошенников
В Индонезии на острове Бали неизвестные похитили Игоря Комарова — сына украинского криминального авторитета Сергея Комарова, сообщает издание «Ракурс».
По данным портала, также мог быть похищен Ермак Петровский — сын бизнесмена из Днепра Александра Петровского. Последнего «Ракурс» также называет «авторитетом».
Издание не исключает, что оба похищенных могут быть причастны к деятельности мошеннических колл-центров, целью которых являются россияне.
Петровский, по информации «Ракурса», предположительно, смог бежать, а Комаров до сих пор остается у похитителей. Заложнику неизвестные нанесли телесные повреждения, они требуют от родителей выкуп — $10 млн.
Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «РИА Новости», что полиция Бали расследует возможное похищение двух граждан Украины, которые могут курировать деятельность мошеннических колл-центров.
Телеграм-канал Mash в то же время обнародовал аудиозапись, проиллюстрированную фотографией избитого мужчины - предположительно, Игоря Комарова. Тот говорит, что действительно причастен к работе мошеннических колл-центров, и рассказывает подробности об их деятельности.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски