«Ракурс» узнал о похищении на Бали украинцев, курирующих дела мошенников

Полиция подтвердила, что проводит расследование предполагаемого похищения украанцев. Предварительно, они причастны к работе мошеннических колл-центров, похищающих деньги у россиян

Игорь Комаров (Фото: yeva_mishalova / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Индонезии на острове Бали неизвестные похитили Игоря Комарова — сына украинского криминального авторитета Сергея Комарова, сообщает издание «Ракурс».

По данным портала, также мог быть похищен Ермак Петровский — сын бизнесмена из Днепра Александра Петровского. Последнего «Ракурс» также называет «авторитетом».

Издание не исключает, что оба похищенных могут быть причастны к деятельности мошеннических колл-центров, целью которых являются россияне.

Петровский, по информации «Ракурса», предположительно, смог бежать, а Комаров до сих пор остается у похитителей. Заложнику неизвестные нанесли телесные повреждения, они требуют от родителей выкуп — $10 млн.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «РИА Новости», что полиция Бали расследует возможное похищение двух граждан Украины, которые могут курировать деятельность мошеннических колл-центров.

Телеграм-канал Mash в то же время обнародовал аудиозапись, проиллюстрированную фотографией избитого мужчины - предположительно, Игоря Комарова. Тот говорит, что действительно причастен к работе мошеннических колл-центров, и рассказывает подробности об их деятельности.

Материал дополняется