Школьник пытался поджечь управу Внуково по указу мошенников с Украины

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Неизвестный разбил окно здания администрации поселения Внуковское в Новой Москве и забросил туда бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает МВД России.

По его данным, неизвестные заставили его подготовить бутылку с зажигательной смесью и бросить ее в окно.

Поджигателем оказался восьмиклассник, которого ввели в заблуждение мошенники, звонившие с территории Украины. Они заставили 14-летнего мальчика вынести из семейного сейфа не менее 300 тыс. руб. и крупную сумму в иностранной валюте и угрожали родителям подростка, что взяли их сына в заложники, требуя за него выкуп.

Злоумышленники попытались оформить на отца юноши кредит и перевести средства на их счета, однако банк заморозил операцию в целях безопасности.

Это не первый случай воздействия на россиян мошенников с территории Украины. Так, в начале января из-за телефонных угроз покончил с собой 18-летний студент МФТИ Петр Ветчинкин. По словам родных молодого человека, неизвестные «терроризировали» его шесть часов, а также оформили на него кредиты, писали о нем поддельные письма, что юноша якобы состоял в экстремистской организации. Кроме того, мошенники угрожали, что расстреляют его семью и близких людей.