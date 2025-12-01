МВД сообщило о ликвидации техцентра звонивших с Украины мошенников
Сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу совместно с УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность техцентра телефонных мошенников, который осуществлял 30 тыс. звонков в день с территории Украины для обмана россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.
Она добавила, что силовики задержали двоих подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам. По данным МВД, петербуржец вступил в сговор с представителями зарубежных мошеннических call-центров. Сообщник из Самарской области помог ему создать в Санкт-Петербурге и Тольятти технические центры для массовых звонков россиянам и обеспечения работы преступных терминалов. За это злоумышленники еженедельно получали выплаты в криптовалюте.
«В ходе обысков в местах проживания и работы задержанных изъято 18 GSM-шлюзов, более 700 сим-карт различных операторов, компьютерная техника и средства связи», — написала Волк.
Против подозреваемых завели уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 (мошенничество) и ст. 274.3 Уголовного кодекса (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции).
Фигурантов подозревают в причастности к 24 мошенническим атакам в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ряде других регионов, включая Ярославскую, Воронежскую, Томскую и Ростовскую области, Пермский, Приморский и Хабаровский края, а также Бурятию, добавила Волк.
Ранее в ноябре СК сообщил о задержании в Москве членов преступной группы, обеспечивающей работу сим-боксов для телефонных мошенников с Украины. На допросе фигуранты сообщили, что за свою работу еженедельно получали вознаграждение в криптовалюте, эквивалентное $100.
