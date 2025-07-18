Силовики задержали мужчину при попытке диверсии по указанию мошенников

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В Тамбовской области задержали мужчину — жертву телефонных мошенников, который согласился совершить диверсию на объекте энергетической инфраструктуры, сообщает МВД России на своем сайте.

По данным ведомства, с местным жителем связался неизвестный и заявил, что тому грозит уголовная ответственность за финансирование ВСУ. Чтобы избежать наказания, собеседник потребовал повредить объект энергетической инфраструктуры. Мужчина согласился.

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника с поличными. Против него возбудили уголовное дело о подготовке теракта (ст. 30 и 281 Уголовного кодекса). Суд отправил мужчину в СИЗО.

7 июля ФСБ задержала четырех граждан России, также ставших жертвами телефонных мошенников. По данным следствия, фигуранты вели разведку, фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, а также совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных ЛЭП.



Задержанные заявили, что стали жертвами телефонных мошенников, из-за которых перевели на «безопасные счета» от 250 тыс. до 1,5 млн руб. После этого с ними связались неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов, после чего под угрозой уголовного преследования за финансирование ВСУ подговорили подозреваемых нарушить закон.

Задержанным предъявили обвинения, по которым им грозит до 20 лет лишения свободы, однако в ведомстве не уточнили, по каким статьям Уголовного кодекса их привлекли к ответственности.