Общество⁠,
0

В Москве возведут около 150 храмов в ближайшие 15 лет

Владимир Ресин: в Москве возведут около 150 храмов в ближайшие 15 лет
Владимир Ресин заявил, что в Москве планируют построить около 150 новых храмов за ближайшие 15 лет, доведя общее число объектов программы до не менее чем 300
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В столице построят около 150 новых храмов в течение 15 лет, заявил депутат Государственной думы, советник мэра Москвы и советник патриарха Кирилла, курирующий реализацию столичной программы строительства храмов шаговой доступности Владимир Ресин в интервью с информационной службой «Вести».

Ранее в феврале Ресин сообщил, что за последние 15 лет — с 2010 года — в программу включили 296 участков. «Из них 152 капитальных храмовых комплекса уже построены и введены в эксплуатацию», — говорил депутат.

«С учетом всех отведенных мест и в проектировании, и в работе, будет где-то, я думаю, не меньше 300 храмов. Я думаю, еще лет 15 уйдет, пока мы полностью не закончим эту программу», — сказал Ресин.

На момент старта программы Москва, по его словам, занимала последнее место по количеству храмов на человека в России. «Сегодня, <...> мы вышли опять в первые ряды», — добавил он.

Ресин с  28 сентября по 21 октября 2010 года временно исполнял обязанности мэра города Москвы после отставки Юрия Лужкова. С 26 октября 2010-го по 12 декабря 2011 года Ресин был первым заместителем мэра Москвы Сергея Собянина. В октябре 2010 года Владимир Ресин вступил в партию «Единая Россия». С 2011 года он является депутатом Госдумы.

Депутат отметил, что ближе всего к завершению программы Восточный и Северо-Восточный административные округа, а самый большой объем работы сосредоточен в Троицко-Новомосковском административном округе (ТиНАО), там собираются построить 74 объекта.

Кроме капитальных храмовых комплексов, по его словам, также возведено 121 временное деревянное строение. Всего приходы появились в 273 новых православных храмах, при каждом из которых открыты классы воскресной школы. Также Ресин отмечал, что продолжается строительство 41 нового храмового комплекса, 12 церковных объектов находятся в стадии подготовки к строительству, а для 15 разрабатывается проектная документация.

В храме Вооруженных сил России прошли мероприятия в честь Крещения
Общество
Фото:Минобороны России

Программа строительства храмов шаговой доступности началась, по словам депутата, после возведения храма Христа Спасителя.

«Мы поняли, что вся Москва не может сюда приехать молиться. А на местах, особенно в новых районах, так называемых спальных, на миллионы людей часовни даже не было. И люди просто жаловались. Поэтому родилась эта программа», — объяснил он.

Храм Христа Спасителя в Москве был построен как храм‑памятник, посвященный Отечественной войне 1812 года в XIX веке, но после революции его разрушили и взорвали. В 1994 году правительство Москвы приняло решение о воссоздании храма в прежних архитектурных формах. В 2000 году его освятили.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Строительство храмы Владимир Ресин Москва
Владимир Ресин фото
Владимир Ресин
депутат Госдумы
1 января 1970 года
