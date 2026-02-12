В Союзе строителей раскрыли «позитивную» сторону «эффекта Долиной»

«Эффект Долиной» в моменте подтолкнул людей покупать жилье в новостройках, заявил президент Российского союза строителей Максим Федорченко. По его словам, это поддержало застройщиков

Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Возникновение «эффекта Долиной», связанного со схемой мошенников для обмана владельцев жилья, «позитивно повлияло в моменте» на рынок первичной недвижимости, поскольку подтолкнуло людей покупать квартиры в новостройках, заявил президент Российского союза строителей, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Максим Федорченко.

«Да, это позитивно повлияло в моменте на то, что люди, боясь приобретать на вторичке, покупали на первичном рынке», — цитирует его ТАСС.

Влияние «эффекта Долиной» не было решающим, но поддержало застройщиков, добавил Федорченко. Он также счел избыточной идею о «периоде охлаждения» при продаже жилья на вторичном рынке.

В 2024 году певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее продать квартиру в центре Москвы, а вырученные деньги перевести на «безопасный счет». Позднее по решению суда сделка была признана недействительной, а добросовестная покупательница — Полина Лурье — осталась и без недвижимости, и без денег. Женщина дошла до Верховного суда, который признал за ней право собственности. В январе 2026 года Долина освободила квартиру. Судебные споры, связанные со случаями, когда продавец добивается признания недействительной сделки, совершенной под влиянием мошенниками, но заключенной с добросовестным покупателем, стали называть «эффектом Долиной».

«Эффект Долиной» вышел за пределы спора между певицей и покупательницей ее квартиры. По оценке Российской гильдии риэлторов, число случаев, когда продавец требует вернуть квартиру после покупки, но не возвращает деньги, выросло на 15–20%, а недоверие на вторичном рынке между покупателями и продавцами «как никогда высоко», отмечали представители отрасли. Покупатели в том числе начали искать способы дополнительных гарантий для себя, чтобы не оказаться в ситуации расторжения сделки. «В ход идут справки, дополнительные проверки ПНД, анкеты, видеопросы», — отмечал генеральный директор ПИА «Недвижимость» Максим Ельцов.