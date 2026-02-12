 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

В Союзе строителей раскрыли «позитивную» сторону «эффекта Долиной»

«Эффект Долиной» в моменте подтолкнул людей покупать жилье в новостройках, заявил президент Российского союза строителей Максим Федорченко. По его словам, это поддержало застройщиков
Лариса Долина
Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Возникновение «эффекта Долиной», связанного со схемой мошенников для обмана владельцев жилья, «позитивно повлияло в моменте» на рынок первичной недвижимости, поскольку подтолкнуло людей покупать квартиры в новостройках, заявил президент Российского союза строителей, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Максим Федорченко.

«Да, это позитивно повлияло в моменте на то, что люди, боясь приобретать на вторичке, покупали на первичном рынке», — цитирует его ТАСС.

Влияние «эффекта Долиной» не было решающим, но поддержало застройщиков, добавил Федорченко. Он также счел избыточной идею о «периоде охлаждения» при продаже жилья на вторичном рынке.

Адвокат Долиной назвала большой победой передачу ключей от квартиры Лурье
Общество
Светлана Свириденко

В 2024 году певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее продать квартиру в центре Москвы, а вырученные деньги перевести на «безопасный счет». Позднее по решению суда сделка была признана недействительной, а добросовестная покупательница — Полина Лурье — осталась и без недвижимости, и без денег. Женщина дошла до Верховного суда, который признал за ней право собственности. В январе 2026 года Долина освободила квартиру.

Судебные споры, связанные со случаями, когда продавец добивается признания недействительной сделки, совершенной под влиянием мошенниками, но заключенной с добросовестным покупателем, стали называть «эффектом Долиной».

«Эффект Долиной» вышел за пределы спора между певицей и покупательницей ее квартиры. По оценке Российской гильдии риэлторов, число случаев, когда продавец требует вернуть квартиру после покупки, но не возвращает деньги, выросло на 15–20%, а недоверие на вторичном рынке между покупателями и продавцами «как никогда высоко», отмечали представители отрасли. Покупатели в том числе начали искать способы дополнительных гарантий для себя, чтобы не оказаться в ситуации расторжения сделки. «В ход идут справки, дополнительные проверки ПНД, анкеты, видеопросы», — отмечал генеральный директор ПИА «Недвижимость» Максим Ельцов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Лариса Долина новостройки жилье
Материалы по теме
Представитель Долиной рассказал о попытке вымогателя сорвать ее концерт
Общество
Стало известно, когда Долина купила квартиру в Юрмале
Общество
В ЦБ не увидели надувания пузыря цен на рынке недвижимости в 2025 году
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Наказание украинца, золото на фоне абьюза. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:09
Суд в Москве запретил интернет-объявления о продаже страусов и тарантулов Общество, 12:07
В Коми после атаки дронов загорелся НПЗ Политика, 12:04
В Абакане почти 50 тыс. человек остались без отопления Общество, 12:00
В Таиланде предложили сократить период безвизового пребывания россиян Общество, 11:57
Заблокированные активы в Euroclear: что реально могут вернуть инвесторыПодписка на РБК, 11:56
Эксперт рассказал о последствиях инициативы Канады по Гренландии
РАДИО
 Политика, 11:56
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Глава Нижегородской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА Политика, 11:55
Бирюков показал, как городские службы Москвы борются со снегом. Видео Общество, 11:51
JPMorgan предсказал рост криптовалют до конца 2026 года. Что в прогнозе Крипто, 11:49
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
Майк Уолтц в костюме с галстуком устроил отжимания с военными. Видео Политика, 11:44
Reuters узнал о категорическом указании BMW из-за поставок машин в Россию Бизнес, 11:43
Проект умирает не потому, что плох, а потому, что у него нет «крестного» Образование, 11:42