Собянин рассказал о ходе строительства моста в Мневниковской пойме

Video

Столичные специалисты приступили к новому этапу строительства моста, который свяжет Мневниковскую пойму и район Крылатское. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Работы ведутся параллельно с двух берегов — это позволяет значительно ускорить процесс и минимизировать его влияние на окружающую среду. Строители уже устроили свайные фундаменты опор арок и отсыпали искусственные полуостровки на обоих берегах. Начали сооружение технологических мостов. Дальше запланирован монтаж главного архитектурного элемента — арок — навесным способом», — рассказал градоначальник.

Фото: mos_sobyanin / Telegram

Части арок будут соединяться при помощи гусеничных кранов, расположенных на специальных технологических мостах. Таким же образом в дальнейшем возведут и сам пролет моста, рассказал мэр.

«Пролет разместят на четырех опорах: двух береговых и двух промежуточных», — говорится в сообщении. А на финальном этапе, после монтажа вантовой системы, на мосту обустроят тротуары и пешеходные дорожки, а также благоустроят прилегающую территорию. Открытие моста ожидается в 2027 году.

О планах построить еще один мост в Мневниковской пойме Собянин рассказал в сентябре 2025 года. Благодаря ему «местные жители получат новую пешеходную связь между двумя районами — Хорошево-Мневники и Крылатское и комфортный маршрут к Гребному каналу и другим объектам спортивной инфраструктуры», — сообщал градоначальник.

Арки моста будут напоминать крылья, а пролет украсят декоративные детали красного цвета. Кроме того, мост будет эстетически перекликаться с возведенным рядом Гагаринским мостом.