Собянин рассказал о начале строительства станции метро «Луганская»

Столичные специалисты продолжают возводить Бирюлевскую линию метро, в том числе строители приступили к работам по закладке станции «Луганская». Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Приступили к строительству еще одной станции — «Луганская». Здесь возводят ограждающие конструкции будущего котлована длиной 552 м», — рассказал градоначальник.

«Луганская» расположится на участке «Курьяново» — «Бирюлево», который столичные власти обещают ввести в эксплуатацию в 2029 году, добавил Собянин. «Новая станция разгрузит действующие «Кантемировскую» и «Царицыно» Замоскворецкой линии. Сделает поездки комфортнее примерно для 45 тыс. жителей и 14 тыс. работающих в районе», — сообщил мэр.

Активные работы сейчас развернуты сразу на нескольких участках будущей Бирюлевской линии, добавил градоначальник. Так, по его словам, «на станциях «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар» идет разработка грунта и вынос инженерных сетей, начались монолитные работы».

Бирюлевская линия протянется от территории бывшей промзоны ЗИЛ до районов Западное и Восточное Бирюлево. Она будет включать в себя десять станций, а ее длина составит более 22 км. «Ее запуск улучшит транспортную доступность семи районов столицы. Путь до центра города для местных жителей сократится на 30 минут», — заявил Собянин.