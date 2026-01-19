 Перейти к основному контенту
Общество
0

В храме Вооруженных сил России прошли мероприятия в честь Крещения

Минобороны: в храме Вооруженных сил России прошли мероприятия в честь Крещения

В главном храме Вооруженных сил России в ночь с 18 на 19 января прошли торжественные мероприятия, посвященные празднику Крещение Господне, сообщили РБК в пресс-службе Минобороны.

«Их посетили более 2 тыс. человек, в том числе военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Подмосковья», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Богослужение возглавил ключарь Патриаршего собора протоиерей Александр Солдатенков, ему сослужили клирики собора и военные священники. Торжественное освящение купели (Иордани) у Южных ворот храма состоялось сразу после ночной службы в крещенский сочельник, с 18 на 19 января.

Участники мероприятий поклонились главной иконе храмового комплекса — «Спасу Нерукотворному», которую собору в 2020 году подарил президент России Владимир Путин. Присутствовавшие также приняли участие в молебне по случаю Крещения и совершили традиционное омовение в купели (Иордани).

Мужчины вдвое чаще женщин запланировали окунуться в прорубь на Крещение
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

19 января в 9:00 мск в храме Вооруженных сил пройдет праздничная литургия. Богослужение возглавит епископ Павлово-Посадский Силуан. После литургии состоится освящение воды. Освященную воду можно будет набрать, а также окунуться в специальную купель с 9:00 до 19:00 мск, пишет Минобороны.

Кроме того, в ночь на 19 января ведомство сообщило, что военнослужащие группировок войск «Запад» и «Север» приняли участие в богослужениях и окунулись в освященную воду в проруби.

