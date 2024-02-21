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Атаки хакеров ,  
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В США объявили в розыск российского хакера Флинта

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Атаки хакеров
Секретная служба США объявила в розыск руководителя группировки предполагаемых кибермошенников Алексея Строганова (Флинт). Его обвиняют в преступном сговоре с целью проникновения в компьютерные сети частных лиц и компаний
Алексей Строганов
Алексей Строганов (Фото: secretservice.gov)

Руководителя группировки предполагаемых кибермошенников Алексея Строганова разыскивает Секретная служба США за преступления, связанные с кражей данных банковских карт. Об этом говорится на сайте американского ведомства.

На сайте прокуратуры округа Нью-Джерси, где названы обвинения в адрес Строганова, говорится, что с мая 2007 года по июль 2017-го он участвовал в преступном сговоре с целью проникновения в компьютерные сети частных лиц и компаний для кражи номеров дебетовых и кредитных карт, а также личной информации, связанной с держателями карт.

РБК направил запрос в прокуратуру округа.

По версии американского ведомства, Флинт и его сообщники собрали данные, связанные с сотнями миллионов кредитных карт и банковских счетов. Для получения прибыли Строганов организовал продажу и перепродажу данных. Он предоставлял посредникам и поставщикам доступ к базам данных, содержащим личную информацию и данные платежных карт для сотен тысяч счетов, сообщает ведомство. По их информации, поставщики, в свою очередь, продавали данные в теневом сегменте интернета через форумы киберпреступников и веб-сайты даркнета. «В результате этой схемы убытки финансовых учреждений превысили $35 млн», — говорится на сайте.

Строганову предъявлено обвинение по одному пункту о сговоре с целью совершения электронного мошенничества в отношении финансового учреждения, по трем пунктам об электронном мошенничестве, по трем пунктам о банковском мошенничестве и по трем пунктам о краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, сообщает прокуратура Нью-Джерси.

Обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств предполагает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и максимальный штраф в размере $250 тыс. Обвинения в банковском мошенничестве предполагает максимальное наказание в виде 30 лет тюремного заключения и максимальный штраф в размере $1 млн. Обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах влекут за собой обязательное наказание в виде двух лет тюремного заключения.

Вместе со Строгановым американская прокуратура объявила в розыск Тима Стигала, который, по мнению следствия, с апреля 2014 по март 2016 года передавал украденную информацию о платежных картах, принадлежащих клиентам по меньшей мере трех различных американских компаний.

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Строганов находится под следствием в России. Его и других участников группировки содержат в следственном изоляторе ФСБ «Лефортово» по обвинению в создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК). Изначально обвинение предъявили 26 гражданам, 24 из которых были взяты под стражу в марте 2020 года. Впоследствии меру пресечения смягчили для восьми обвиняемых, которых отправили под домашний арест.

В обвинении говорится, что участники группировки создали сайт honeymoney21cc.com и продавали через него так называемые дампы — сведения, которые предназначены для записи на магнитные полосы платежных карт. При проверочной закупке они сбыли информацию о реквизитах платежных карт, а также коды CVV и CVC. Этих данных было достаточно для денежных переводов и оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах.

В декабре прошлого года судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко направил дело Флинта из Москвы в Калужский гарнизонный военный суд. В обвинительном заключении говорилось, что 12 преступлений были совершены по месту проживания обвиняемых в Калужской области, в том числе и наиболее тяжкие.

На этой неделе, 19 февраля, второй Западный окружной военный суд отменил решение о направлении уголовного дела в Калужский гарнизонный военный суд и вернул его для рассмотрения в 235-й гарнизонный военный суд в Москве.

Алексей Строганов известен в среде кардеров (мошенников, занимающихся операциями с банковскими картами) как Flint24. Обвинение предполагает, что он создал ОПС, под контролем которой находилась заметная часть теневого рынка средств платежей. При этом в деле есть один факт сбыта обвиняемыми своей «продукции» и зарегистрированный следствием доход ОПС, который составил $700. Получены эти деньги были в рамках контрольной закупки, проведенной оперативниками ФСБ перед задержанием подозреваемых.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
российские хакеры прокуратура США международный розыск хакеры
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