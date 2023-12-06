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Атаки хакеров ,  
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Военный суд отправил дело хакеров Флинта в Калугу

Сюжет
Атаки хакеров
Дело в отношении группировки предполагаемых кибермошенников под руководством Алексея Строганова (Флинт) передали в Калужский гарнизонный военный суд. В августе военный суд возвращал дело в прокуратуру
Алексей Строганов (Флинт)
Алексей Строганов (Флинт) (Фото: Клуб Дзюдо Турбостроитель / VK)

Во вторник, 5 декабря, судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко направил дело хакерской группировки Флинта в Калужский гарнизонный военный суд. Об этом говорится в постановлении суда о направлении дела по подсудности, копия есть у РБК.

В постановлении сказано, что дело поступило в 235-й суд 22 ноября. Судья изучил его материалы и сообщил, что меняет его подсудность на территориальную и направляет по месту совершения преступления. В документе отмечено, что согласно обвинительному заключению 12 преступлений были совершенны исключительно в Калужской области, в том числе и наиболее тяжкие.

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Фото:Rob Kim / Getty Images

Всего по уголовному делу проходят 26 человек, из них 14 зарегистрированы и проживают в Калужской области, говорится в документе. Лидер группировки Андрей Строганов прописан в Обнинске. Ему инкриминируется, что с мая 2014 года по июль 2017 года он создал преступное сообщество, состоящее из семи структурных подразделений. В него вошли его единомышленники, которые совершили преступления в сфере неправомерного оборота средств платежей.

Суд отметил, что Строганов «контролировал исполнение ими обязанностей, обеспечивал финансовую поддержку», находясь в городе Обнинске Калужской области. Также следствие считает, что Флинт вел свою деятельность из Ялты и из номеров столичных гостиниц «Балчуг» и St. Regis Moscow Nikolskaya, а также из деревни Лыково Калужской области.

Судья отметил, что Строганов и еще один из предполагаемых организаторов группировки Васильев встречались со своими подельниками вблизи деревни Лыково. Там они обучали и «стимулировали к работе новых участников преступного сообщества». Большая часть доказательств была собрана на территории области, отмечает суд.

Алексей Строганов известен в среде кардеров (мошенников, занимающихся операциями с банковскими картами) как Flint24. Обвинение предполагает, что он создал ОПС, под контролем которой находилась заметная часть теневого рынка средств платежей. Несмотря на заявленные в обвинительном заключении масштабы, в деле упоминаются единственный факт сбыта обвиняемыми своей «продукции» и единственный зарегистрированный следствием доход ОПС, который составил всего $700. Получены эти деньги были в рамках контрольной закупки, проведенной оперативниками ФСБ перед задержанием подозреваемых.

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Участников группировки предполагаемых кардеров обвиняют в создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК). Обвинение было предъявлено 26 гражданам, из них 24 были взяты под стражу в марте 2020 года. Впоследствии меру пресечения смягчили для восьми обвиняемых, которым назначили домашний арест.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

По версии следствия, неизвестные лица создали сайт honeymoney21cc.com и продавали через него так называемые дампы — сведения, подлежащие записи на магнитные полосы платежных карт. При проверочной закупке они сбыли информацию о реквизитах платежных карт, а также коды CVV и CVC. Этих данных было достаточно для денежных переводов и оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах.

В августе 2-й Западный окружной военный суд по ходатайству защиты вернул дело группировки в Генпрокуратуру. Тогда 235-й гарнизонный военный суд согласился с тем, что расследовать дело могло только военное следствие (расследованием дела Флинта занималось МВД), так как один из обвиняемых имеет особый статус, он являлся сотрудником ФСБ.

В ноябре «Коммерсантъ» писал, что 2-й Западный окружной военный суд не нашел ошибок в материалах дела Флинта и поручил 235-му гарнизонному военному суду рассмотреть его по существу.

Чем известен Флинт

В 2006 году Люблинский районный суд Москвы приговорил Строганова к шести годам лишения свободы за участие в группировке кардеров под руководством гражданина Украины Артура Ляшенко. По данным ФСБ, ее участники изготовили 5 тыс. поддельных карт Visa, Mastercard и American Express. Затем карты были проданы в России, Белоруссии, на Украине, в Польше, Чехии, Франции, Германии и США.

После освобождения Строганов стал экспертом в области кибербезопасности, оказывал коммерческие услуги по защите от хакерских атак на банки и платежные системы.

В 2018 году лидер группировки Алексей Строганов, известный под прозвищем Flint24, был награжден грамотой директора ФСБ и получил благодарность от президента Владимира Путина за обеспечение кибербезопасности при проведении чемпионата мира по футболу.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
кибермошенничество кибермошенники ОПГ суд Банковские карты хакеры Калужская область

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