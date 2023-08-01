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Суд вернул на доследование дело группировки Флинта

Суд вернул на доследование дело группировки кардеров Флинта
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Атаки хакеров
Суд вернул в Генпрокуратуру для устранения нарушений дело группировки Флинта. Ее участники занимались операциями с банковскими картами и, по версии следствия, контролировали большую часть теневого рынка средств платежей
Алексей Строганов
Алексей Строганов (Фото: Клуб Дзюдо Турбостроитель / VK)

Во вторник, 1 августа, 2-й Западный окружной военный суд вернул в Генеральную прокуратуру дело группировки кардеров во главе с калужским бизнесменом Алексеем Строгановым для устранения нарушений. Об этом РБК сообщил адвокат Кирилл Петряшев. По данным следствия, группировка осуществляла хищения данных банковских карт людей, проживающих в Евросоюзе и США. По версии следствия, Строганов создал ее в период с 2014 по 2017 год.

В чем обвиняют кардеров

Строганов, известный в среде кардеров (мошенников, занимающихся операциями с банковскими картами) как Flint24. Он руководил преступным сообществом, контролировавшим большую часть теневого рынка средств платежей, говорится в обвинительном заключении. При этом на данный момент им вменяют оборот банковских карт лишь на 700 долларов США.

В целом обвинение в создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК) было предъявлено 26 гражданам, из них 24 человека были взяты под стражу в марте 2020 года.

Впоследствии меру пресечения смягчили для восьми обвиняемых, которым назначили домашний арест. В декабре 2021 года Генеральная прокуратура вернула дело на доследование.

По версии следствия, неизвестные продали через подконтрольный им сайт honeymoney21cc.com так называемые дампы — сведения, предусмотренные банками и подлежащие записи на магнитные полосы платежных карт. Дампы представляют собой набор цифр, букв и символов. Также в рамках проверочной закупки неизвестные сбыли информацию о реквизитах платежных карт — номера, сроки их действия, сведения о держателе и коды CVV и CVC. Этих данных было достаточно для оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах и для денежных переводов.

Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что делом Флинта занимались сотрудники третьего отдела Следственного департамента МВД России. Оперативное сопровождение обеспечивал Центр информационной безопасности ФСБ.

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Что говорит защита Флинта

В среде российских кардеров существует правило не работать в зоне RU, то есть в российском сегменте интернета, утверждает адвокат Петряшев.

В случае с группировкой Строганова сотрудники Центра информационной безопасности ФСБ спровоцировали кардеров и осуществили контрольные покупки с территории России, считает защита. «Если бы силовики не инициировали покупку, то на территории России не было бы фактов незаконного оборота средств платежей, так как интернет-сайты были настроены владельцами таким образом, что доступ на них с российских IP-адресов был невозможен», — утверждает адвокат Петряшев.

Дампы, приобретенные в рамках проверочных закупок, впоследствии прошли экспертизу. По словам знакомого с ее результатами источника, в восьми случаях эксперты сделали вывод, что данные могут быть использованы только для их записи на пластиковые заготовки.

В присутствующем в деле ответе на запрос Центра информационной безопасности ФСБ России от главной дирекции «Борьба с организованной преступностью» МВД Болгарии говорится о выпуске Объединенным болгарским банком карты одной из клиенток. В ответе банка содержится таблица с банковскими операциями. Адвокат утверждает, что такое письмо не может быть признано доказательством, так как в нем не говорится, к какому именно счету имеет отношение таблица. По мнению Петряшева, имеющиеся в материалах дела дампы, оборот которых следствие считает незаконным, сами по себе не являются предметом преступления, так как это не средства платежа.

Кто такой Флинт

Лидер группировки Алексей Строганов, известный под прозвищем Flint24, в 2018 году был, как писал «Коммерсантъ», награжден грамотой от директора ФСБ и получил благодарность от президента Владимира Путина за обеспечение кибербезопасности при проведении чемпионата мира по футболу.

Ранее Строганов был судим. В 2006 году Люблинский районный суд Москвы приговорил его к шести годам лишения свободы за участие в группировке кардеров, которой руководил украинец Артур Ляшенко. По данным ФСБ, ее участники изготовили 5 тыс. поддельных карт Visa, Mastercard и American Express. Затем карты были проданы в России, Белоруссии, на Украине, в Польше, Чехии, Франции, Германии и США.

После освобождения Строганов стал экспертом в области кибербезопасности, оказывал коммерческие услуги по защите от хакерских атак на банки и платежные системы.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
мошенничество преступная группировка ОПГ платежные карты хакеры суд Генпрокуратура Банковские карты
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