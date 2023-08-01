Суд вернул на доследование дело группировки Флинта

Суд вернул в Генпрокуратуру для устранения нарушений дело группировки Флинта. Ее участники занимались операциями с банковскими картами и, по версии следствия, контролировали большую часть теневого рынка средств платежей

Алексей Строганов (Фото: Клуб Дзюдо Турбостроитель / VK)

Во вторник, 1 августа, 2-й Западный окружной военный суд вернул в Генеральную прокуратуру дело группировки кардеров во главе с калужским бизнесменом Алексеем Строгановым для устранения нарушений. Об этом РБК сообщил адвокат Кирилл Петряшев. По данным следствия, группировка осуществляла хищения данных банковских карт людей, проживающих в Евросоюзе и США. По версии следствия, Строганов создал ее в период с 2014 по 2017 год.

В чем обвиняют кардеров

Строганов, известный в среде кардеров (мошенников, занимающихся операциями с банковскими картами) как Flint24. Он руководил преступным сообществом, контролировавшим большую часть теневого рынка средств платежей, говорится в обвинительном заключении. При этом на данный момент им вменяют оборот банковских карт лишь на 700 долларов США.

В целом обвинение в создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК) было предъявлено 26 гражданам, из них 24 человека были взяты под стражу в марте 2020 года.

Впоследствии меру пресечения смягчили для восьми обвиняемых, которым назначили домашний арест. В декабре 2021 года Генеральная прокуратура вернула дело на доследование.

По версии следствия, неизвестные продали через подконтрольный им сайт honeymoney21cc.com так называемые дампы — сведения, предусмотренные банками и подлежащие записи на магнитные полосы платежных карт. Дампы представляют собой набор цифр, букв и символов. Также в рамках проверочной закупки неизвестные сбыли информацию о реквизитах платежных карт — номера, сроки их действия, сведения о держателе и коды CVV и CVC. Этих данных было достаточно для оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах и для денежных переводов.

Источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что делом Флинта занимались сотрудники третьего отдела Следственного департамента МВД России. Оперативное сопровождение обеспечивал Центр информационной безопасности ФСБ.

Что говорит защита Флинта

В среде российских кардеров существует правило не работать в зоне RU, то есть в российском сегменте интернета, утверждает адвокат Петряшев.

В случае с группировкой Строганова сотрудники Центра информационной безопасности ФСБ спровоцировали кардеров и осуществили контрольные покупки с территории России, считает защита. «Если бы силовики не инициировали покупку, то на территории России не было бы фактов незаконного оборота средств платежей, так как интернет-сайты были настроены владельцами таким образом, что доступ на них с российских IP-адресов был невозможен», — утверждает адвокат Петряшев.

Дампы, приобретенные в рамках проверочных закупок, впоследствии прошли экспертизу. По словам знакомого с ее результатами источника, в восьми случаях эксперты сделали вывод, что данные могут быть использованы только для их записи на пластиковые заготовки.

В присутствующем в деле ответе на запрос Центра информационной безопасности ФСБ России от главной дирекции «Борьба с организованной преступностью» МВД Болгарии говорится о выпуске Объединенным болгарским банком карты одной из клиенток. В ответе банка содержится таблица с банковскими операциями. Адвокат утверждает, что такое письмо не может быть признано доказательством, так как в нем не говорится, к какому именно счету имеет отношение таблица. По мнению Петряшева, имеющиеся в материалах дела дампы, оборот которых следствие считает незаконным, сами по себе не являются предметом преступления, так как это не средства платежа.