Депутат Останина предложила разрешить тратить маткапитал на покупку авто

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, разрешающий тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В проекте предлагается разрешить россиянам тратить все средства материнского капитала или их часть на покупку автомобиля, имеющего не более восьми пассажирских мест. При этом в документе предусматривается несколько ограничений: машина должна быть новой и произведенной на территории России, в течение трех лет с момента покупки ее нельзя продавать.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что вопрос возможности тратить маткапитал на покупку автомобиля стал одним из наиболее популярных в родительском сообществе, проблема актуальная для граждан практически всех регионов страны. Отмечается, что жители мегаполисов (например, Москвы и Санкт-Петербурга) иногда не могут возить детей на общественном транспорте из-за его загруженности. А в менее населенных регионах без личного автомобиля зачастую невозможно отвезти ребенка в находящиеся в других населенных пунктах учреждения здравоохранения и образования.

Согласно действующему законодательству, маткапитал можно потратить только на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной части пенсии матери или получение ежемесячной выплаты из средств этого пособия.

С 1 февраля размер маткапитала проиндексировали. Теперь за рождение первого ребенка будут выплачивать 586 946,72 руб. Для семей, в которых появился второй ребенок и которые не получали материнский капитал на первого, размер выплаты составит 775 628,25 руб. Если в семье, которая уже оформляла материнский капитал, родился второй ребенок, ей доплатят 188 681,53 руб.

В 2023 году на выплату материнского капитала планируют направить более 550 млрд руб., заявлял министр труда и социальной защиты Антон Котяков.