В 2023 году материнский капитал увеличится более чем на 12%
В 2023 году запланировано проиндексировать материнский капитал на 12,4% — до 589,6 тыс. руб. на первого ребенка и до 779 тыс. на второго, следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России (есть у РБК).
Такое увеличение напрямую связано с инфляцией. В 2024-м размер маткапитала собираются повысить на 5,5% (на первого ребенка он составит почти 622 тыс. руб., на второго — около 822 тыс. руб.). В 2025-м рост составит 4% (до около 647 тыс. руб. и почти 855 тыс. руб. соответственно).
В будущем году на программу всего планируют выделить 550,7 млрд руб. исходя из того, что за получением маткапитала обратятся около 1475 тыс. человек. Прогнозируется, что в последующих годах число тех, кто обратится за данной выплатой, вырастет: в 2024-м — до 1526 тыс. человек (из бюджета выделят более 625 млрд руб.) и в 2025-м — до 1575 тыс. человек (почти 694 млрд руб.).
Кроме того, в документе установлены расходы на ежемесячные выплаты по случаю рождения или усыновления первого ребенка. В 2023-м они составят 147,2 млрд руб., в 2024-м — 92,5 млрд руб., в 2025-м — 32,6 млрд руб.
Программа маткапитала в России действует уже 15 лет, с 2007 года. Изначально государство оказывало поддержку только семьям, где появился второй ребенок. С 2020-го меру распространили и на семьи с первенцами.
В этом году сумма выплаты при рождении первого ребенка составляет 524,5 тыс. руб., второго — 693,1 тыс. руб. Если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго она может получить 168,6 тыс. руб. (это разница между указанными выше суммами).
Потратить эти деньги можно на:
- на уплату первоначального взноса или долга по ипотеке (не только при покупке, но и при строительстве жилья);
- на улучшение жилищных условий без использования кредита;
- на образование детей;
- на формирование накопительной пенсии матери.