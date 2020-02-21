Мантуров сообщил о нераспространении повышенного налога на личные машины

Для личных автомобилей транспортный налог повышать не будут, даже если они уже не соответствуют современным экологическим стандартам, заверил глава Минпромторга

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Предложенное Минпромторгом повышение ставок транспортного налога для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже не коснется владельцев личных автомобилей. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

«Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем», — сказал министр.

Мантуров пояснил, что его ведомство предлагает облагать повышенным налогом только коммерческую автотехнику. Общее число таких машин экологического класса Евро-3 и ниже в России Минпромторг оценивает более чем в 3 млн.

Накануне, 20 февраля, замминистра промышленности и торговли Александр Морозов заявил, что ведомство намерено предложить Минтрансу повысить ставку транспортного налога для автомобилей низких экологических классов с 1 января 2021 года.