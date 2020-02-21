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Мантуров сообщил о нераспространении повышенного налога на личные машины

Для личных автомобилей транспортный налог повышать не будут, даже если они уже не соответствуют современным экологическим стандартам, заверил глава Минпромторга
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Предложенное Минпромторгом повышение ставок транспортного налога для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже не коснется владельцев личных автомобилей. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

«Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем», — сказал министр.

Мантуров пояснил, что его ведомство предлагает облагать повышенным налогом только коммерческую автотехнику. Общее число таких машин экологического класса Евро-3 и ниже в России Минпромторг оценивает более чем в 3 млн.

Эксперты оценили предложение повысить налог на старые автомобили
Экономика

Накануне, 20 февраля, замминистра промышленности и торговли Александр Морозов заявил, что ведомство намерено предложить Минтрансу повысить ставку транспортного налога для автомобилей низких экологических классов с 1 января 2021 года.

Позднее ведомство объяснило необходимость повышения налога стремлением стимулировать вывод из эксплуатации старых машин, использование которых наносит «непоправимый ущерб» экологии и здоровью россиян.

Евро — экологические стандарты предельных концентраций вредных веществ в выхлопных газах, введенные Евросоюзом. Самый ранний, Евро-0, приняли в 1988 году, последний, Евро-6, — в 2015-м. Они регламентируют предельные концентрации в выхлопах как дизельных, так и бензиновых двигателей. С каждым новым стандартом предельно допустимые концентрации вредных веществ уменьшаются.

Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский пояснил РБК, что поднятие транспортного налога для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже ударит по наименее платежеспособной части населения, а потому «по этой части населения [власти] бить не решатся».

Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили
Экономика

21 декабря 2019 года в техрегламенте Таможенного союза появился шестой экологический класс транспортных средств и их двигателей. Вредных веществ в выхлопных газах у таких грузовых и пассажирских автомобилей должно быть еще меньше, чем у предыдущих классов. Расширение техрегламента не повлечет ограничений для владельцев машин классов «Евро-5» и «Евро-4». В Европе шестой экологический стандарт существует с 2015 года.

В январе 2019 года президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил ограничить движение неэкологичных — с двигателями классов Евро-3, Евро-2, Евро-1 и Евро-0 — машин по Москве. В столичной мэрии и МВД эту идею поддержали.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Денис Мантуров, Минпромторг, транспортный налог, евро-3
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