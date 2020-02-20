Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили

Александр Морозов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Министерство промышленности и торговли предлагает повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом на совещании в Энгельсе заявил замминистра ведомства Александр Морозов.

«Мы тогда в ближайшее время [представим] в Минтранс предложение с 1 января 2021 года поднять кардинальным образом базовую ставку транспортного налога на Евро-3 и ниже», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В рамках этого же совещания, которое было посвящено обсуждению перспектив развития троллейбусного сообщения в российских городах, руководитель думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил запретить коммерческий автотранспорт с низким экологическим классом. «Давайте скажем «нет» через два года автомобилям, которые работают на коммерческой основе, Евро-0 и Евро-1. Давайте мы их в историю сдадим, им по 35-37 лет», — заявил он.

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