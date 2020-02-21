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Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили

Фото: Олег Яковлев / РБК

Повышение транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса Евро-3 и ниже позволит увеличить спрос на новые и более экологичные машины. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России газете «Известия».

В свою очередь, более высокий спрос на экологичные автомобили окажет «позитивное воздействие на окружающую среду», считают в ведомстве. Сейчас в России более 3 млн старых автомобилей, и их эксплуатация каждый день наносит «непоправимый ущерб» экологии и здоровью россиян.

Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили
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Ранее замглавы ведомства Александр Морозов сообщил, что ведомство намерено с 1 января 2021 года поднять разовую ставку транспортного налога для автомобилей класса Евро-3 и ниже. По данным агентства «Автостат», на 1 января 2018 года автомобилей с такими двигателями в России было более 58%, в Москве их доля составляла 40%.

Евро — экологические стандарты предельных концентраций вредных веществ в выхлопных газах, введенные Евросоюзом. Самый ранний, Евро-0, приняли в 1988 году, последний, Евро-6, — в 2015-м. Они регламентируют предельные концентрации в выхлопах как дизельных, так и бензиновых двигателей. С каждым новым стандартом предельно допустимые концентрации вредных веществ уменьшаются.

Теги: Минпромторг, предложение, налог, автомобили
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