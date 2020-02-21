Эксперты оценили предложение повысить налог на старые автомобили

Фото: АГН «Москва»

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов заявил РБК, что предложение Минпромторга о повышении транспортного налога для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже существенным образом отразится на рынке машин.

«Средняя стоимость автомобиля в России колеблется на уровне 400 тыс. руб. Поэтому возникает закономерный вопрос, а понимают ли депутаты и Минпромторг, в какой стране они живут?» — отметил он.

Шкуматов пояснил, что такие машины обладают не самым высоким экологическим классом, при этом расходы водителей на содержание автомобиля составляют выше 20%, что значительно превышает процент расходов в других странах. «Люди ездят на автомобилях стоимостью 400 тыс. руб. не потому что им нравится на них ездить, а потому что у них денег нет на новые», — добавил Шкуматов. Он считает, что граждане будут предпочитать современные и экологичные автомобили, если этому будет соответствовать их доходы.

«В последние годы в России идет дискуссия о возможности отказа от транспортного налога. У нас есть акцизы на топливо, и они занимают его значительную часть, достигая 50%, и с этой точки зрения налог справедливый — сколько ездишь, столько платишь. Потому что налог просто на транспортное средство — это налог на стоячую машину», — рассказал РБК руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский.