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Эксперты оценили предложение повысить налог на старые автомобили

Фото: АГН «Москва»

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов заявил РБК, что предложение Минпромторга о повышении транспортного налога для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже существенным образом отразится на рынке машин.

«Средняя стоимость автомобиля в России колеблется на уровне 400 тыс. руб. Поэтому возникает закономерный вопрос, а понимают ли депутаты и Минпромторг, в какой стране они живут?» — отметил он.

Шкуматов пояснил, что такие машины обладают не самым высоким экологическим классом, при этом расходы водителей на содержание автомобиля составляют выше 20%, что значительно превышает процент расходов в других странах. «Люди ездят на автомобилях стоимостью 400 тыс. руб. не потому что им нравится на них ездить, а потому что у них денег нет на новые», — добавил Шкуматов. Он считает, что граждане будут предпочитать современные и экологичные автомобили, если этому будет соответствовать их доходы.

Минпромторг объяснил идею повысить налог на старые автомобили
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«В последние годы в России идет дискуссия о возможности отказа от транспортного налога. У нас есть акцизы на топливо, и они занимают его значительную часть, достигая 50%, и с этой точки зрения налог справедливый — сколько ездишь, столько платишь. Потому что налог просто на транспортное средство — это налог на стоячую машину», — рассказал РБК руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

По его словам, поднятие налога принесет определенные сборы, но в то же время необходимо понимать, что это коснется наименее платежеспособной части населения, так как автомобили экологического класса Евро-3 и ниже — бюджетные машины. «Люди выбрали эти транспортные средства, потому что только на них хватило денег. Конечно, будет возмущение, поэтому по этой части населения (власти. — РБК) бить не решатся », — добавил эксперт. Шумский ожидает, что поднятие налога коснется скорее дорогих автомобилей, нежели бюджетных.

Ранее Министерство промышленности и торговли предложило с 1 января 2021 года повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. Отмечалось, что по данным агентства «Автостат», на начало 2018 года в России таких машин насчитывалось более 58%, в столице их доля составляла 40%.

Теги: налог, Минпромторг, автомобили, новости РБК
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