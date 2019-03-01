МВД поддержало запрет на въезд в центр Москвы неэкологичных машин

МВД вслед за Минтрансом и правительством Москвы поддержало идею о делении столицы на «еврозоны». Въезд в некоторые из них для неэкологичных автомобилей может быть запрещен

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МВД согласно с инициативой Совета по правам человека, предложившего ограничить въезд в Москву автомобилей низких экологических классов. Об этом сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос РБК.

«МВД России указанная инициатива была рассмотрена и концептуально поддержана», — говорится в ответе ведомства.

Также в МВД сообщили, что в ведомстве рассматривается проект плана по совершенствованию введения ограничений на движение транспортных средств в зависимости от их экологического класса. Ограничения для неэкологичного транспорта были введены в ПДД в июле прошлого года.

Идею об ограничении движения машин «неэкологических классов» по Москве СПЧ выдвинул в конце января. Совет предложил установить в столице зоны с ограничением въезда машин в зависимости от их еврокласса. Ограничения предложено ввести для автомобилей с двигателями классов Евро-3, Евро-2, Евро-1 и Евро-0. В 2016 году доля таких автомобилей в Москве составляла 40%. Отслеживать проезд таких машин по Москве правозащитники предложили с помощью системы видеоконтроля.