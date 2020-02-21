Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 20 фев, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 20 фев, 13:27
Двое вывезенных с Diamond Princess австралийца заболели коронавирусом Общество, 06:01 Глава А1 объяснил участие в «деле Батуриных» Финансы, 06:00 Глава А1 — РБК: «Окологосударственные инвесторы получают больше влияния» Бизнес, 06:00 Хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии Политика, 05:39 Избирком Боливии отказал Эво Моралесу в регистрации кандидатом в сенаторы Политика, 05:27 Twitter предложил яркие предупреждения для фейковых постов политиков Технологии и медиа, 05:07 Посол России в США заявил об отсутствии стремления к гонке вооружений Политика, 05:01 Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек Общество, 04:31 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в китайском Тибете Общество, 04:29 Лидеры 27 стран-членов ЕС выступили за прекращение огня в Идлибе Политика, 04:22 NYT узнала о докладе разведки США про помощь России в переизбрании Трампа Политика, 03:57 Захарова назвала Украину «средневековой Европой» из-за протестов Политика, 03:47 Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 2144 Общество, 03:38 Ле Пен потребовала от властей Франции прекратить исполнять решения ЕСПЧ Политика, 03:37
Вирус из Китая ,  
0 

Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек

К 21 февраля в КНР коронавирус подтвердили в 75 465 случаях, всего из-за вызываемого им заболевания погибли 2236 человек. За сутки зараженных стало на 899 человек больше, более 100 пациентов с коронавирусом умерли
Фото: Vincent Yu / AP

За прошедшие сутки в Китае подтвердили 899 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 118 человек от вызываемого им заболевания умерли. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Общее число зараженных в стране достигло 75 465 человек, а количество жертв заболевания выросло до 2236. Еще 28 804 человек с коронавирусом врачи вылечили и выписали.

В провинции Хубэй, где изначально обнаружился вирус, за сутки зарегистрировали 631 новых случаев заражения (319 из них выявили в городе Ухань), еще 115 человек умерли. Всего к 21 февраля в регионе коронавирус подтвердили у 48 730 человек.

Силуанов заявил о ежедневном ущербе на 1 млрд руб. из-за коронавируса
Экономика

Китайские власти сообщили, что скорректировали расчет показателей, из-за чего накануне зафиксировали минимальное число зараженных за сутки с конца января. Медики пояснили, что 20 февраля вызываемое коронавирусом заболевание предполагали у 600 человек только в Ухане. Но затем в 279 случаях этот диагноз не подтвердился.

Во всем мире, по оценке SCMP, коронавирусом заразились 76 716 человек. Больше всего случаев (723) подтвердилось в Японии. За пределами материкового Китая жертвами заболевания стали 11 человек. Кроме того, 20 февраля стало известно о первых погибших на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованного у берегов Японии. Речь идет о 87-летнем мужчине и 84-летней женщине, оба — японские граждане. Среди находившихся на судне вирусом заразились более 600 человек, в том числе несколько россиян. Всего на лайнере находилось 24 гражданина России, четверо из них уже сошли на берег.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Китай
Материалы по теме
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 2144
Общество
У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус
Общество
NHK сообщил о смерти двух пассажиров Diamond Princess от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter