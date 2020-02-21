Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек

К 21 февраля в КНР коронавирус подтвердили в 75 465 случаях, всего из-за вызываемого им заболевания погибли 2236 человек. За сутки зараженных стало на 899 человек больше, более 100 пациентов с коронавирусом умерли

Фото: Vincent Yu / AP

За прошедшие сутки в Китае подтвердили 899 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, 118 человек от вызываемого им заболевания умерли. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Общее число зараженных в стране достигло 75 465 человек, а количество жертв заболевания выросло до 2236. Еще 28 804 человек с коронавирусом врачи вылечили и выписали.

В провинции Хубэй, где изначально обнаружился вирус, за сутки зарегистрировали 631 новых случаев заражения (319 из них выявили в городе Ухань), еще 115 человек умерли. Всего к 21 февраля в регионе коронавирус подтвердили у 48 730 человек.

Китайские власти сообщили, что скорректировали расчет показателей, из-за чего накануне зафиксировали минимальное число зараженных за сутки с конца января. Медики пояснили, что 20 февраля вызываемое коронавирусом заболевание предполагали у 600 человек только в Ухане. Но затем в 279 случаях этот диагноз не подтвердился.