Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 63,69 (-0,08) Quote, 19 фев, 12:12
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,31) Quote, 19 фев, 12:12
Кадровика УВД по ЦАО допросили по делу о мошенничестве с 150 квартирами Политика, 07:00 В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина Общество, 06:47 ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов Общество, 06:43 Следователи возбудили дело после жесткой посадки самолета в Магадане Общество, 06:10 Производители электроники попросили новых преференций при госзакупках Технологии и медиа, 06:00 Трамп назначит нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США Политика, 05:55 NHK сообщила о смерти двух пассажиров Diamond Princess от коронавируса Общество, 05:53 Число новых случаев коронавируса в КНР достигло минимума с 23 января Общество, 05:33 СМИ узнали о планах Сбербанка заработать ₽448 млрд на технологии ИИ Бизнес, 05:07 Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии Политика, 05:00 Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго Бизнес, 05:00 Мадуро объявил ЧС в нефтяной отрасли из-за американских санкций Политика, 04:50 США решили установить гиперзвуковое оружие на свои подлодки Общество, 04:37 Путин сообщил о предварительном обсуждении с Медведевым отставки кабмина Политика, 04:16
Вирус из Китая ,  
0 

Число новых случаев коронавируса в КНР достигло минимума с 23 января

Китайские медики объяснили резкое снижение заболеваемости корректировкой данных ранее сделанных тестов
Фото: Vincent Yu / AP

За последние сутки в материковом Китае коронавирусом заболели 394 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению. Это минимальный показатель с 23 января.

В Пекине объяснили, что значительное сокращение числа заболевших (для сравнения днем ранее этот показатель составил 1693) объясняется корректировкой статистических данных. Например, первоначально предполагалось, что в одном только Ухане за сутки заразили более 600 человек. Однако перепроверка результатов показала, что в 279 случаях диагноз коронавирус не подтвердился.

При этом смертность также сократилась. Если во вторник умерли 132 человека, то в среду были зафиксированы 114 летальных исходов (108 из них в Хубэе, по одному в Хэбэе, Шанхае, Фуцзяне, Шаньдуне, Шаньси и Юньнани).

1779 человек были признаны здоровыми и выписаны из больниц. У 113 пациентов, чье состояние оценивается как критическое, было зафиксировано улучшение.

Всего в КНР заболели 56303 человека, умерли 2118.

За пределами материкового Китая умерли восемь человек. По два смертельных случая было зарегистрировано в Иране и Гонконге. Также летальные исходы были зафиксированы в Тайване, Японии, Франции и на Филиппинах.

Автор: Артем Филипенок
Материалы по теме
Число новых случаев коронавируса в Хубэе достигло минимума с 25 января
Общество
В Кремле сообщили об отсутствии влияния коронавируса на график Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter