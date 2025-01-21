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Новые законы в России ,  
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Дума приняла закон о штрафах до ₽2 млн за продажу детям табака и вейпов

Сюжет
Новые законы в России
Для физлиц максимальный штраф вырастет с 60 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц — с 300 тыс. до 700 тыс. руб. Максимальные штрафы в 2 млн руб. предусмотрены для юрлиц (сейчас — 600 тыс. руб.)
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Госдума приняла законопроект о штрафах до 2 млн руб. за продажу детям табака, вейпов и кальянов, сообщила пресс-служба нижней палаты в телеграм-канале.

Законопроект был принят единогласно, отмечается в сообщении. Теперь его должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент.

Документ предусматривает ужесточение административной ответственности по ст. 14.53 КоАП за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для производства. В частности, повышаются штрафы за это правонарушение:

  • для физлиц — с максимальных 60 тыс. руб. до 300 тыс. руб.;
  • для должностных лиц — с 300 тыс. до 700 тыс. руб.;
  • для юридических лиц — с 600 тыс. до 2 млн руб.

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Общество
Вячеслав Володин

Документ также ужесточает ответственность за отдельные нарушения в сфере оборота табачной и никотинсодержащей продукции.

Законопроект в ноябре 2024 года внесла в Госдуму группа депутатов во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

Вейпы запрещено продавать детям с апреля 2023 года. Тогда соответствующий закон подписал Владимир Путин. Запрет касается и безникотиновых вейпов.

Увеличить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним Володин предложил спустя год. Он пояснил, что размеры штрафов должны быть такими, чтобы «побудить» торговцев не продавать запрещенную продукцию детям.

18 января Володин запустил в своем телеграм-канале опрос по поводу необходимости полного запрета продажи вейпов и жидкостей для них. Инициативу поддержали 74% проголосовавших, 18% высказались против, оставшиеся заявили, что им все равно. В январе 2023 года он поручил профильным комитетам Госдумы подготовить предложения о возможном запрете вейпов, идею поддержал Роспотребнадзор.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
вейпы штрафы законы табак запрет несовершеннолетние
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