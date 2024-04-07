Володин предложил увеличить штрафы за продажу вейпов детям

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил увеличить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним.

«Кто-то поставил на витрины затемненные стекла, кто-то выкладывает часть товара, а кто-то предпочитает заплатить штраф. Наказания для нарушителей небольшие по сравнению с потенциальной прибылью», — написал Володин в своем телеграм-канале. По его словам, многие вейпы токсичны и могут вызвать патологические изменения в теле, вплоть до отека мозга и остановки сердца.

«Соблюдение полного запрета на продажу несовершеннолетним вейпов — крайне важный вопрос, от него зависит здоровье наших детей», — отметил председатель Госдумы.

Володин предложил ввести более «эффективное наказание для безответственных предпринимателей» в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до «размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним».

За продажу табачной продукции несовершеннолетнему продавцу грозит до 300 тыс. руб. штрафа, для юридических лиц сумма выше — до 600 тыс. руб.

В январе 2023 года Володин поручил профильным комитетам подготовить предложения о возможном запрете вейпов. Идею запрета поддержал Роспотребнадзор. С апреля того же года их запрещено продавать несовершеннолетним, ограничение касается и безникотиновых вейпов. В июне в России также ужесточили законодательство в отношении вейпов.