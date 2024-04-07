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Политика ,  
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Володин предложил увеличить штрафы за продажу вейпов детям

Володин: следует увеличить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил увеличить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним.

«Кто-то поставил на витрины затемненные стекла, кто-то выкладывает часть товара, а кто-то предпочитает заплатить штраф. Наказания для нарушителей небольшие по сравнению с потенциальной прибылью», — написал Володин в своем телеграм-канале. По его словам, многие вейпы токсичны и могут вызвать патологические изменения в теле, вплоть до отека мозга и остановки сердца.

«Соблюдение полного запрета на продажу несовершеннолетним вейпов — крайне важный вопрос, от него зависит здоровье наших детей», — отметил председатель Госдумы.

Володин предложил ввести более «эффективное наказание для безответственных предпринимателей» в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до «размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним».

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Зал заседаний государственной Думы РФ

За продажу табачной продукции несовершеннолетнему продавцу грозит до 300 тыс. руб. штрафа, для юридических лиц сумма выше — до 600 тыс. руб.

В январе 2023 года Володин поручил профильным комитетам подготовить предложения о возможном запрете вейпов. Идею запрета поддержал Роспотребнадзор. С апреля того же года их запрещено продавать несовершеннолетним, ограничение касается и безникотиновых вейпов. В июне в России также ужесточили законодательство в отношении вейпов.

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Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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