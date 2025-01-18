Володин запустил опрос о необходимости полного запрета вейпов

Большинство участников опроса, исходя из данных на утро 18 января, положительно относятся к запрету продажи вейпов. В Думе на рассмотрении находится соответствующий законопроект

Вячеслав Володин (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале опрос по поводу необходимости полного запрета продажи вейпов и жидкостей для них.

По данным на 11:00 мск, свыше 80% участников опроса более чем из 130 тыс. проголосовавших положительно отнеслись к этой инициативе.

В конце декабря Володин направил в профильный комитет по охране здоровья законопроект о полном запрете на продажу вейпов и жидкостей для них. Документ подготовили депутаты от фракции КПРФ.

Правительство отрицательно оценило эту инициативу, отметив, что введение полного запрета на продажу вейпов может привести к увеличению их нелегального оборота.

При этом с 2023 года в России запрещена продажа вейпов несовершеннолетним.

В Думе рассматриваются несколько других законопроектов, ограничивающих продажу вейпов. В частности, 15 января был внесен документ о запрете продажи никотинсодержащей продукции, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции в нестационарных торговых павильонах.

Авторы указали, что такие павильоны обычно находятся в местах с высокой проходимостью, «что способствует увеличению интереса потребителей к продукции, представляемой в них», и распространению курения среди населения». Разрешить продажу в павильонах предлагается только в случаях, если стационарных торговых точек в населенных пунктах нет.