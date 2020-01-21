Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

И.о. министра Вероника Скворцова не войдет в состав нового правительства. Источники РБК называют кандидатами на пост министра руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко и главу ФМБА Владимира Уйбу

Вероника Скворцова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

И.о. министра здравоохранения Вероника Скворцова уходит из правительства, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и источник в Минздраве.

Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко. Также в числе кандидатов руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава. Руководитель пресс-службы Росздравнадзора Ольга Малева отказалась комментировать возможное назначение Мурашко на пост министра здравоохранения.

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.

В одном из первых интервью в 2012-м министр отметила серьезный дисбаланс между первичным звеном и стационарами. По ее словам, первичная медико-санитарная помощь имела «абсолютный дефицит» по части распределения врачей, она также отметила «острый дефицит» медицинских сестер. Модернизация первичного звена была анонсирована в 2019 году, во второй половине 2020 года должны начаться первые инфраструктурные преобразования — ремонт поликлиник, переоборудование медучреждений новой техникой. В 2019 году для этого было выделено дополнительно 550 млрд руб. В конце 2019 года президент назвал «разгильдяйством и хамством» срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах, пообещав «разбор полетов» после проверки регионов.