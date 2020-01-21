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Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

И.о. министра Вероника Скворцова не войдет в состав нового правительства. Источники РБК называют кандидатами на пост министра руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко и главу ФМБА Владимира Уйбу
Вероника Скворцова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

И.о. министра здравоохранения Вероника Скворцова уходит из правительства, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и источник в Минздраве.

Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко. Также в числе кандидатов руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава. Руководитель пресс-службы Росздравнадзора Ольга Малева отказалась комментировать возможное назначение Мурашко на пост министра здравоохранения.

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.

В одном из первых интервью в 2012-м министр отметила серьезный дисбаланс между первичным звеном и стационарами. По ее словам, первичная медико-санитарная помощь имела «абсолютный дефицит» по части распределения врачей, она также отметила «острый дефицит» медицинских сестер. Модернизация первичного звена была анонсирована в 2019 году, во второй половине 2020 года должны начаться первые инфраструктурные преобразования — ремонт поликлиник, переоборудование медучреждений новой техникой. В 2019 году для этого было выделено дополнительно 550 млрд руб. В конце 2019 года президент назвал «разгильдяйством и хамством» срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах, пообещав «разбор полетов» после проверки регионов.

С 2014 года правительством была утверждена госпрограмма «Развитие здравоохранения», рассчитанная до 2020 года. В рамках программы предполагалось среди прочего снижение смертности от болезней кровообращения с 622,4 на 100 тыс. населения до 11,4, увеличение обеспеченности врачами на 10 тыс. населения до 44, 8, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74,3 года. Исходя из нацпроектов, которые были сформированы для выполнения майских указов Путина, в 2019 году ряд показаний был скорректирован. Предполагалось достичь показателя в 575 случаев по снижению смертности от болезней кровообращения. Кроме того, министр называла цифру 73,7 года, говоря об ожидаемой продолжительности жизни в России за первое полугодие.

На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент Владимир Путин заявил о том, что по здравоохранению некоторые целевые показатели не были достигнуты, в частности снижение смертности. Тем не менее в послании Федеральному собранию президент отметил факт достижения исторического минимума по уровню младенческой смертности. Кроме этого президент обратил внимание на перебои с поставками лекарств в 2019 году.

«Многие чиновники рассуждали об этом как о закупках канцтоваров, такой ситуации не должно повториться», — заявил Путин.

Авторы: Юлия Старостина, Егор Губернаторов, Петр Канаев
Теги: Минздрав России, Вероника Скворцова, Росздравнадзор
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