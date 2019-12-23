Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе

Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».

Глава государства встретился в Адыгее с представителями общественности, где ему сообщили, что из 438 фельдшерско-акушерских пунктов работают лишь 29, и проинформировали, что для более чем половины объектов были сорваны сроки строительства.

«Вы так интеллигентно говорите, как будто вы не на селе работаете, а в Министерстве культуры. Вообще-то то, что вы сейчас сказали, — это просто хамство. Понимаете, это разгильдяйство и хамство», — заявил Путин.

По его словам, подобная ситуация, несмотря на выделяемые государством деньги, — это результат того, что «руки растут из другого места, а не из плечей» и «люди не могут организовать работу». После этого президент пообещал устроить «разбор полетов», в индивидуальном порядке проверив каждый регион.

РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава.