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Путин назвал «хамством» срыв сроков запуска акушерских пунктов на селе
Здравоохранение

Президент Владимир Путин назвал разгильдяйством и хамством срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах и пообещал устроить «разбор полетов», проверив каждый регион, передает «РИА Новости».

Глава государства встретился в Адыгее с представителями общественности, где ему сообщили, что из 438 фельдшерско-акушерских пунктов работают лишь 29, и проинформировали, что для  более чем половины объектов были сорваны сроки строительства.

«Вы так интеллигентно говорите, как будто вы не на селе работаете, а в Министерстве культуры. Вообще-то то, что вы сейчас сказали, — это просто хамство. Понимаете, это разгильдяйство и хамство», — заявил Путин.

По его словам, подобная ситуация, несмотря на выделяемые государством деньги, — это результат того, что «руки растут из другого места, а не из плечей» и «люди не могут организовать работу». После этого президент пообещал устроить «разбор полетов», в индивидуальном порядке проверив каждый регион.

РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава.

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Политика

В конце октября Путин сообщил, что первичное звено здравоохранения нуждается в поддержке федерального уровня, потому что выделяемых средств на его работу не хватает. По его словам, помимо дополнительного финансирования для изменений в сфере необходимо разработать правила, порядок и объемы расходования средств в регионах.

Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев также сообщил об «удручающем» состоянии первичного звена здравоохранения в регионах и отметил, что оно нуждается в улучшении, поскольку именно в поликлинику или фельдшерско-акушерские пункты обращаются «практически все люди».

Теги: Владимир Путин, фельдшеры
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