Скворцова заявила о росте продолжительности жизни с опережением плана

Ожидаемая продолжительность жизни в России за полгода выросла с опережением планов властей и составляет, по предварительным данным, 73,7 года, сообщила глава Минздрава

Вероника Скворцова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России за первое полугодие текущего года вырос на восемь месяцев в годовом выражении и достиг 73,7 года, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании у президента в Кремле, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

«По предварительным данным, продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода. У женщин это уже 78,5 года», — сказала Скворцова.

Согласно плану правительства по достижению национальных целей, поставленных в майском указе президента, ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2019 года должна составить 73,2 года, а по итогам 2020 года — 73,9 года (.pdf). Таким образом, выполнение плана идет с опережением ожиданий правительства.

«Фактически мы сейчас находимся уже на исполнении плана 2020 года», — добавила глава Минздрава.