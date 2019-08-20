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Экономика ,  
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Скворцова заявила о росте продолжительности жизни с опережением плана
Ожидаемая продолжительность жизни в России за полгода выросла с опережением планов властей и составляет, по предварительным данным, 73,7 года, сообщила глава Минздрава
Вероника Скворцова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России за первое полугодие текущего года вырос на восемь месяцев в годовом выражении и достиг 73,7 года, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании у президента в Кремле, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

«По предварительным данным, продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода. У женщин это уже 78,5 года», — сказала Скворцова.

Согласно плану правительства по достижению национальных целей, поставленных в майском указе президента, ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2019 года должна составить 73,2 года, а по итогам 2020 года — 73,9 года (.pdf). Таким образом, выполнение плана идет с опережением ожиданий правительства.

«Фактически мы сейчас находимся уже на исполнении плана 2020 года», — добавила глава Минздрава.

Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года

В числе утвержденных в прошлом году по итогам майского указа нацпроектов есть комплекс мер по улучшению здравоохранения. Как указывала глава Минздрава, одной из целей нацпроекта «Здравоохранение» является увеличение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет. Всего на реализацию комплекса мер в этой сфере власти потратят в ближайшие шесть лет 1,36 трлн руб.

По итогам первого полугодия 2019 года, в России умерли 918,5 тыс. человек, что на 28,4 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. Самыми распространенными причинами смерти стали болезни системы кровообращения (от них умерли 441 тыс. человек), а также онкологические заболевания (149 тыс.).

Но сокращения показателей смертности в первой половине 2019 года оказалось недостаточно, чтобы остановить естественную убыль населения. В первом полугодии она составила почти 200 тыс.человек.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Вероника Скворцова, продолжительность жизни
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